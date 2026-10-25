Замхокима пойман на взятке в 65 млн сумов: в Намангане раскрыто громкое преступление

·46·Общество
Замхокима пойман на взятке в 65 млн сумов: в Намангане раскрыто громкое преступление

В Наманганской области раскрыто громкое преступление, связанное с давлением должностного лица местного хокимията на предпринимателя и требованием крупной взятки.

Заместитель хокима Касансайского района был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении от предпринимателя 65 миллионов сумов в качестве платы за установку солнечных панелей в его собственном доме.

Угрозы предпринимателю: «Отдам землю другому»

В ходе оперативного мероприятия было установлено, что замхокима злоупотребил своими должностными полномочиями и открыто занялся вымогательством:

  • Требование панелей на 20 кВт: Чиновник категорически потребовал от местного предпринимателя установить систему солнечных панелей мощностью 20 кВт в своем жилом доме;

  • Угроза изъятия земли: В случае невыполнения этого требования он пригрозил занять выделенный хокимиятом предпринимателю на основе договора аренды земельный участок и передать его другому бизнесмену;

  • Момент задержания: Он был пойман с поличным в момент передачи предпринимателем денежных средств на сумму 65 миллионов сумов.

Последствия злоупотребления должностными полномочиями

В то время как государство широко поощряет развитие «зеленой энергетики» и установку солнечных панелей в домах населения, попытки отдельных чиновников использовать это в личных целях влекут за собой строгую ответственность:

  • Ответственность перед законом: В настоящее время соответствующими правоохранительными органами по данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия по возбуждению уголовного дела;

  • Защита прав предпринимателей: Этот инцидент в очередной раз продемонстрировал бескомпромиссную борьбу с незаконным вмешательством в деятельность предпринимателей и вымогательством денег на местах.

НаманганКасансайВымогательствоКоррупция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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