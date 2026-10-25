Замхокима пойман на взятке в 65 млн сумов: в Намангане раскрыто громкое преступление
В Наманганской области раскрыто громкое преступление, связанное с давлением должностного лица местного хокимията на предпринимателя и требованием крупной взятки.
Заместитель хокима Касансайского района был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении от предпринимателя 65 миллионов сумов в качестве платы за установку солнечных панелей в его собственном доме.
Угрозы предпринимателю: «Отдам землю другому»
В ходе оперативного мероприятия было установлено, что замхокима злоупотребил своими должностными полномочиями и открыто занялся вымогательством:
Требование панелей на 20 кВт: Чиновник категорически потребовал от местного предпринимателя установить систему солнечных панелей мощностью 20 кВт в своем жилом доме;
Угроза изъятия земли: В случае невыполнения этого требования он пригрозил занять выделенный хокимиятом предпринимателю на основе договора аренды земельный участок и передать его другому бизнесмену;
Момент задержания: Он был пойман с поличным в момент передачи предпринимателем денежных средств на сумму 65 миллионов сумов.
Последствия злоупотребления должностными полномочиями
В то время как государство широко поощряет развитие «зеленой энергетики» и установку солнечных панелей в домах населения, попытки отдельных чиновников использовать это в личных целях влекут за собой строгую ответственность:
Ответственность перед законом: В настоящее время соответствующими правоохранительными органами по данному факту проводятся доследственная проверка и процессуальные действия по возбуждению уголовного дела;
Защита прав предпринимателей: Этот инцидент в очередной раз продемонстрировал бескомпромиссную борьбу с незаконным вмешательством в деятельность предпринимателей и вымогательством денег на местах.
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