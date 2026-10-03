В Намангане выявлены фальшивые деньги на 51,5 млн сумов

В городе Намангане пресечен случай изготовления и сбыта поддельных денежных средств. Оперативное мероприятие было проведено во взаимодействии управлений Службы государственной безопасности по Джизакской и Наманганской областям, а также таможенных органов.

В ходе мероприятия были задержаны два человека: житель Папского района 1989 года рождения и житель Избасканского района 1999 года рождения. Выяснилось, что они занимались изготовлением и сбытом фальшивых банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч сумов.

В момент оперативного мероприятия оба гражданина были пойманы с поличным при продаже поддельных денег на общую сумму 37,4 млн сумов условному покупателю за 7,5 млн сумов.

Кроме того, при личном досмотре задержанных и осмотре салона автомобиля марки «Ласетти», находившегося под управлением одного из них, были обнаружены еще фальшивые купюры на 6,4 млн сумов.

В ходе операции был также проведен осмотр дома жителя Избасканского района. Оттуда в процессуальном порядке были изъяты фальшивые деньги на 7,7 млн сумов, 145 листов белой бумаги с изображениями купюр различного номинала, компьютер, цветной принтер и другие вещественные доказательства.

По данному факту в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия, принимаются меры по установлению круга их соучастников.