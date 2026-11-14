Неожиданное заявление Белого дома: когда состоится встреча лидеров США, России и Китая?

Администрация США планирует провести трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов. Как сообщает пресс-служба Белого дома, этот важный исторический диалог может состояться 19 ноября текущего года.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

По словам представителя американской администрации, ожидается, что встреча глав трех государств пройдет в предстоящий четверг в рамках саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь.

Данное мероприятие считается одной из самых влиятельных политических площадок глобального масштаба, и диалог лидеров ведущих мировых держав может привести к значительным изменениям в международных отношениях.