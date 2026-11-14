Неожиданное заявление Белого дома: когда состоится встреча лидеров США, России и Китая?
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- Администрация США планирует провести трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов 19 ноября текущего года.
- Ожидается, что этот диалог состоится в рамках саммита АТЭС в китайском городе Шэньчэнь.
- Президент США Дональд Трамп намечен поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов в ходе встречи.
Администрация США планирует провести трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов. Как сообщает пресс-служба Белого дома, этот важный исторический диалог может состояться 19 ноября текущего года.
Саммит АТЭС в Шэньчжэне
По словам представителя американской администрации, ожидается, что встреча глав трех государств пройдет в предстоящий четверг в рамках саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь.
Данное мероприятие считается одной из самых влиятельных политических площадок глобального масштаба, и диалог лидеров ведущих мировых держав может привести к значительным изменениям в международных отношениях.
Детали встречи
Информация
Дата
19 ноября (четверг)
Место
Шэньчжэнь, Китай (площадка саммита АТЭС)
Участники
Лидеры США, России и Китая
Основной вопрос
Сокращение ядерных арсеналов
Основная тема обсуждения и позиция сторон
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов в ходе этой встречи. Однако американская сторона также отметила, что не ожидает подписания каких-либо официальных соглашений или договоров по итогам этого диалога.
В то же время помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что в рамках саммита АТЭС планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, подтвердил, что возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая тщательно прорабатывается.
Как вы считаете, насколько положительно эта трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая повлияет на обеспечение глобальной безопасности? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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