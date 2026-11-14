Скандал в школе: видео, тайно снятое ученицей, погубило учителя

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Скандал в школе: видео, тайно снятое ученицей, погубило учителя
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В одной из школ города Тбилиси 76-летний учитель и завуч был задержан по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней ученицы.
  • Основой для расследования послужило видео, тайно снятое ученицей восьмого класса.
  • Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса по данному факту.

В одной из школ столицы Грузии, города Тбилиси, произошел инцидент, вызвавший большой резонанс. 76-летний школьный учитель и завуч был задержан по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней ученицы.

Уголовное дело и детали следствия

Правоохранительными органами по данному факту было официально возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Поводом для расследования стало обращение ученицы восьмого класса. По предварительным данным, школьница с помощью подруги сняла происходящее на видео, сохранив важное доказательство, после чего об инциденте было сообщено в правоохранительные органы.

Параметры инцидента

Данные

Место

Тбилиси, Грузия

Подозреваемый

76-летний учитель и завуч

Стаж работы

Проработал в школе 55 лет

Статья закона

Статья 141 Уголовного кодекса

Недовольство и шок в педагогическом коллективе

Как сообщает местный телеканал Пирвели, эта новость стала настоящим шоком для всего школьного коллектива и учителей. Мнения внутри коллектива разделились:

  • Часть учителей утверждает, что совершенно не верит в эти обвинения и считает, что ученица намеренно оклеветала завуча.

  • Другая группа сотрудников предпочитает пока воздерживаться от каких-либо комментариев.

Официальные государственные органы пока воздерживаются от предоставления подробной информации в целях защиты персональных данных несовершеннолетнего лица и обеспечения тайны следствия. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо принять для предотвращения подобных неприятных инцидентов в школах и обеспечения безопасности учащихся? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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