Скандал в школе: видео, тайно снятое ученицей, погубило учителя
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- В одной из школ города Тбилиси 76-летний учитель и завуч был задержан по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней ученицы.
- Основой для расследования послужило видео, тайно снятое ученицей восьмого класса.
- Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса по данному факту.
В одной из школ столицы Грузии, города Тбилиси, произошел инцидент, вызвавший большой резонанс. 76-летний школьный учитель и завуч был задержан по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней ученицы.
Уголовное дело и детали следствия
Правоохранительными органами по данному факту было официально возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
Поводом для расследования стало обращение ученицы восьмого класса. По предварительным данным, школьница с помощью подруги сняла происходящее на видео, сохранив важное доказательство, после чего об инциденте было сообщено в правоохранительные органы.
Параметры инцидента
Данные
Место
Тбилиси, Грузия
Подозреваемый
76-летний учитель и завуч
Стаж работы
Проработал в школе 55 лет
Статья закона
Статья 141 Уголовного кодекса
Недовольство и шок в педагогическом коллективе
Как сообщает местный телеканал Пирвели, эта новость стала настоящим шоком для всего школьного коллектива и учителей. Мнения внутри коллектива разделились:
Часть учителей утверждает, что совершенно не верит в эти обвинения и считает, что ученица намеренно оклеветала завуча.
Другая группа сотрудников предпочитает пока воздерживаться от каких-либо комментариев.
Официальные государственные органы пока воздерживаются от предоставления подробной информации в целях защиты персональных данных несовершеннолетнего лица и обеспечения тайны следствия. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо принять для предотвращения подобных неприятных инцидентов в школах и обеспечения безопасности учащихся? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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