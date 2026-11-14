Скандал в школе: видео, тайно снятое ученицей, погубило учителя

В одной из школ столицы Грузии, города Тбилиси, произошел инцидент, вызвавший большой резонанс. 76-летний школьный учитель и завуч был задержан по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней ученицы.

Уголовное дело и детали следствия

Правоохранительными органами по данному факту было официально возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Поводом для расследования стало обращение ученицы восьмого класса. По предварительным данным, школьница с помощью подруги сняла происходящее на видео, сохранив важное доказательство, после чего об инциденте было сообщено в правоохранительные органы.