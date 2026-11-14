Рубль укрепляется: объявлены новые курсы иностранных валют

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Рубль укрепляется: объявлены новые курсы иностранных валют

Центральный банк России объявил очередные официальные курсы валют. Согласно им, на сегодняшний день все основные иностранные валюты продемонстрировали тенденцию к снижению по отношению к рублю.

Изменение курсов доллара и евро

Согласно решению регулятора, официальный курс доллара США значительно снизился и составил 82,1516 рубля (по сравнению с предыдущим показателем снижение на 0,8287 рубля).

Евро также утратил свои позиции. Единая европейская валюта подешевела до 91,0312 рубля (за день снижение составило 1,3000 рубля).

Новая стоимость китайского юаня

Официальный курс китайского юаня, который является нашим основным торговым партнером в Азиатском регионе, также изменился в сторону понижения. По данным Центрального банка России, курс юаня установлен на уровне 12,3149 рубля (удешевление составило 0,0860 рубля).

Название валюты

Новый официальный курс (в рублях)

Динамика изменений

Доллар США ($)

82,1516

- 0,8287 руб.

Евро (€)

91,0312

- 1,3000 руб.

Китайский юань (¥)

12,3149

- 0,0860 руб.

Данные официальные курсы отражают текущие изменения на финансовом рынке и окажут свое влияние на торговые процессы в ближайшие дни.

Как вы считаете, сохранится ли тенденция к удешевлению иностранных валют в ближайшие дни или рубль снова утратит свои позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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