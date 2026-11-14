Фридрих Мерц обратился к США, озвучив опасения Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе встречи Европейского политического сообщества в Дублине сделал важное заявление в адрес США. По его словам, европейские страны серьезно обеспокоены возможными неожиданными решениями или «сюрпризами» со стороны США по украинскому конфликту.

Заявление в Дублине и воспоминания об «Анкоридже»

В общении с журналистами Фридрих Мерц напомнил, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие недели обсудить вопрос Украины с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы знаем, что президент Трамп планирует обсудить Украину с президентом Путиным на следующей неделе. Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать «вторым моментом Анкориджа». В связи с этим я хочу еще раз донести наш сигнал до США — пожалуйста, никаких сюрпризов», — заявил канцлер Германии.

Напомним, что 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялась первая с 2021 года личная встреча президентов России и США. Тогда основной темой саммита было урегулирование украинского конфликта, и европейские лидеры опасаются, что подобные закрытые договоренности могут быть достигнуты без их участия.

Ключевые аспекты Детали Кто сделал заявление? Канцлер Германии Фридрих Мерц Где это было сказано? В Дублине (встреча Европейского политического сообщества) Основное опасение Предстоящая встреча Трампа и Путина («момент Анкориджа») Требование Европы Избежать неожиданных «сюрпризов» со стороны Вашингтона по украинскому вопросу

Неопределенность в отношениях Европы и США

По мнению экспертов, европейские лидеры опасаются, что их интересы будут проигнорированы или что США и Россия достигнут важных геополитических договоренностей самостоятельно. Это решительное обращение Мерца ясно показывает, что Германия и Европейский союз хотят иметь право голоса в любых переговорах по Украине и не желают сталкиваться с резкими решениями Вашингтона.

Как вы считаете, насколько обоснованы опасения европейских лидеров по поводу переговоров между США и Россией? Оставляйте свое мнение в комментариях!