Комил Алламжонов встретился с президентом престижного университета США Эллен Гранберг

Комил Алламжонов провел встречу с Эллен Гранберг, президентом одного из ведущих и престижных университетов США. В ходе диалога обсуждались вопросы развития сферы образования в эпоху глобальных перемен.

Искусственный интеллект и будущее высшего образования

В ходе встречи стороны уделили основное внимание будущему высшего образования в эпоху искусственного интеллекта, а также стратегическим направлениям развития университета. Были широко обсуждены вопросы внедрения современных технологий в образовательный процесс и их адаптации к учебным программам.

Основные направления встречи Детали Участники Комил Алламжонов и президент университета Эллен Гранберг Основные темы Образование в эпоху искусственного интеллекта и стратегическое развитие Статус советника С 2025 года специальный советник по программе изучения Центральной Азии

Программа изучения Центральной Азии и деятельность

Напомним, что Комил Алламжонов с 2025 года является специальным советником по программе изучения Центральной Азии в данном престижном университете. В рамках этой должности он ведет деятельность по развитию образовательных и научных проектов, связанных с регионом, а также по укреплению международного сотрудничества.

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