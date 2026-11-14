Комил Алламжонов встретился с президентом престижного университета США Эллен Гранберг
Комил Алламжонов провел встречу с Эллен Гранберг, президентом одного из ведущих и престижных университетов США. В ходе диалога обсуждались вопросы развития сферы образования в эпоху глобальных перемен.
Искусственный интеллект и будущее высшего образования
В ходе встречи стороны уделили основное внимание будущему высшего образования в эпоху искусственного интеллекта, а также стратегическим направлениям развития университета. Были широко обсуждены вопросы внедрения современных технологий в образовательный процесс и их адаптации к учебным программам.
Основные направления встречи
Детали
Участники
Комил Алламжонов и президент университета Эллен Гранберг
Основные темы
Образование в эпоху искусственного интеллекта и стратегическое развитие
Статус советника
С 2025 года специальный советник по программе изучения Центральной Азии
Программа изучения Центральной Азии и деятельность
Напомним, что Комил Алламжонов с 2025 года является специальным советником по программе изучения Центральной Азии в данном престижном университете. В рамках этой должности он ведет деятельность по развитию образовательных и научных проектов, связанных с регионом, а также по укреплению международного сотрудничества.
Как вы считаете, как развитие искусственного интеллекта изменит систему высшего образования и направления профессий? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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