Комил Алламжонов встретился с президентом престижного университета США Эллен Гранберг

1 мин чтения44
Комил Алламжонов встретился с президентом престижного университета США Эллен Гранберг

Комил Алламжонов провел встречу с Эллен Гранберг, президентом одного из ведущих и престижных университетов США. В ходе диалога обсуждались вопросы развития сферы образования в эпоху глобальных перемен.

Искусственный интеллект и будущее высшего образования

В ходе встречи стороны уделили основное внимание будущему высшего образования в эпоху искусственного интеллекта, а также стратегическим направлениям развития университета. Были широко обсуждены вопросы внедрения современных технологий в образовательный процесс и их адаптации к учебным программам.

Основные направления встречи

Детали

Участники

Комил Алламжонов и президент университета Эллен Гранберг

Основные темы

Образование в эпоху искусственного интеллекта и стратегическое развитие

Статус советника

С 2025 года специальный советник по программе изучения Центральной Азии

Программа изучения Центральной Азии и деятельность

Напомним, что Комил Алламжонов с 2025 года является специальным советником по программе изучения Центральной Азии в данном престижном университете. В рамках этой должности он ведет деятельность по развитию образовательных и научных проектов, связанных с регионом, а также по укреплению международного сотрудничества.

Как вы считаете, как развитие искусственного интеллекта изменит систему высшего образования и направления профессий? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Общество