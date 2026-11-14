Китайский художник удивил всех, создав 7-метровую статую Царя обезьян из сухих веток

Китайский художник привлек внимание интернет-пользователей, создав гигантскую статую высотой 7 метров из обычных сухих древесных веток. В своем уникальном стиле он изобразил легендарного героя — Царя обезьян Сунь Укуна.

Как сообщает агентство Ксинхуа, Фань Лицзе, проживающий в провинции Шаньдун, потратил более двух месяцев на создание этого необычного произведения искусства. Художник вручную отобрал тысячи сухих веток и соединил их между собой, чтобы собрать огромную скульптуру.

Еще одна примечательная деталь работы заключается в том, что он не использовал никаких готовых чертежей или шаблонов. Каждая часть статуи была сформирована на основе воображения и мастерства художника.

Сунь Укун, которого обычно изображают как воинственного и яростного героя, на этот раз предстал в совершенно ином облике. В скульптуре он изображен спокойным, уравновешенным и погруженным в глубокие размышления.

Автор подчеркивает, что этот образ символизирует путь человека через различные жизненные испытания к обретению внутреннего покоя.

Необычная статуя быстро стала популярной в социальных сетях. Среди тех, кто хочет увидеть ее своими глазами, есть и гости, приезжающие из других городов.