В Газе 10-месячный палестинский младенец скончался от холода в палатке

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В Газе 10-месячный палестинский младенец скончался от холода в палатке

В городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа, 10-месячный палестинский младенец Кенан ар-Ракик скончался из-за сильного холода. Трагедия произошла в палатке, где проживала семья.

Отец ребенка Ахмад ар-Ракик рассказал, что утром, проснувшись, заметил, что состояние сына ухудшилось. Увидев, что кожа ребенка посинела, отец немедленно доставил его в больницу «Насер». Однако врачи констатировали, что младенец уже скончался.

«Проснувшись, я увидел, что его кожа посинела. После этого я срочно повез его в больницу «Насер». Но он уже скончался от гипотермии, то есть опасного снижения температуры тела», — говорит Ахмад ар-Ракик.

Известно, что гипотермия связана с резким падением температуры тела в результате длительного воздействия холода на организм. Особенно уязвимы к такому состоянию младенцы и маленькие дети.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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