В Ташкентe разоблачили «кибербункер»: задержана группа, обманывавшая граждан под предлогом «акции»

В Ташкенте сотрудники органов внутренних дел и подразделений кибербезопасности пресекли деятельность и задержали организованную сеть мошенников, которые втирались в доверие к сотням граждан и обманывали их по телефону. В ходе проверок выяснилось, что преступная группа действовала скрытно в специально оборудованном «кибербункере», где 5 женщин-операторов непрерывно совершали звонки.

Мошенники использовали названия фальшивых интернет-магазинов в социальных сетях, звонили гражданам со словами «вы стали победителем акции» и под разными предлогами присваивали их деньги. По официальным данным, на сегодняшний день от этих фальшивых обещаний пострадали и понесли серьезный материальный ущерб более 110 наивных граждан. На оперативных кадрах видно, что задержанные лица привлечены к следствию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Секретный бункер, 5 операторов и сеть фальшивых акций»: 5 ключевых моментов оперативной операции

Самые важные официальные факты разоблачения сети кибермошенников в столице:

Специальный скрытый «кибербункер»: Мошенники незаконно организовали и вели деятельность подпольного кол-центра в отдаленной и закрытой квартире;

Задержаны 5 операторов: В ходе оперативного мероприятия с поличным были пойманы 5 девушек-операторов, занимавшихся обманом граждан;

Ловушка «Вы стали победителем акции»: Преступники обманывали людей с помощью ложных сообщений о фальшивых призах и выигрышах;

Более 110 пострадавших: В ходе официальных проверок подтвердилось, что от данной мошеннической схемы пострадали по меньшей мере 110 граждан;

Прикрытие фальшивых интернет-магазинов: Члены сети действовали от имени поддельных интернет-магазинов, созданных в социальных сетях.

Описание схемы кибермошенничества в «кибербункере» и оперативных мер правоохранительных органов

Анализ образа действий преступной группы, охвата пострадавших и состояния расследования:

Критерии и этапы анализа Преступная схема группы мошенников Официальные меры правоохранительных органов Метод вовлечения и обмана Сообщение по телефону: «Вы стали победителем дорогой акции!» Официальное предупреждение граждан о фальшивых выигрышах и звонках Место совершения преступления Специально замаскированный «кибербункер» (незаконный кол-центр) Выявление адреса бункера в результате оперативно-розыскных мероприятий и штурм Состав и количество исполнителей 5 женщин-операторов (управляющие звонками) Задержание всех 5 членов группы с вещественными доказательствами Использованное прикрытие Аккаунты фальшивых интернет-магазинов в социальных сетях Блокировка поддельных страниц и проведение экспертной проверки цифровых следов Масштаб пострадавших Более 110 обманутых и понесших материальный ущерб граждан Прием заявлений, подсчет суммы ущерба и меры компенсации Правовые последствия и меры Присвоение пластиковых карт и наличных денег граждан Возбуждение уголовного дела, судебный процесс и назначение длительного срока наказания

Криминологическая экспертиза и экспертиза кибербезопасности: Почему граждане верят в подобные фальшивые «акции»?

Выводы специалистов по кибербезопасности, следователей и психологов:

«Эйфория от неожиданного выигрыша и манипуляция»: Мошенники умело пользуются интересом человека к бесплатным подаркам и его спешкой; когда человеку говорят, что он «выиграл крупный приз», у него притупляется логический анализ; затем путем получения денег за «доставку подарка», «налог» или «банковский код подтверждения» у человека выкачивают все деньги;

Тайна банковских данных — абсолютно неприкосновенна: Ни одна законная акция или реальный магазин не требуют номер карты, срок ее действия или пришедший на телефон SMS-код для выдачи выигрыша; сообщать эти тайны чужому оператору — все равно что отдать деньги вору своими руками;

Разоблачение «бункеров» — серьезный результат: Ликвидация этого скрытого центра в Ташкенте свидетельствует о выходе на новый этап в борьбе с киберпреступностью; теперь эффективно работают механизмы оперативного выявления телефонных мошенников, которые маскируются в сети и прячутся по квартирам.

Вам или вашим близким тоже поступали подозрительные звонки с незнакомых номеров с заявлениями вроде «вы выиграли в акции» или «у вас есть подарок»? Как вы думаете, какие еще жесткие меры необходимо принять для предотвращения подобных телефонных мошенничеств и предупреждения наивных людей? Оставляйте свой личный опыт и мнения в комментариях, а также делитесь этим предупреждающим анализом с близкими, чтобы они не попались на удочку мошенников!