В Ташкентe разоблачили «кибербункер»: задержана группа, обманывавшая граждан под предлогом «акции»
В Ташкенте сотрудники органов внутренних дел и подразделений кибербезопасности пресекли деятельность и задержали организованную сеть мошенников, которые втирались в доверие к сотням граждан и обманывали их по телефону. В ходе проверок выяснилось, что преступная группа действовала скрытно в специально оборудованном «кибербункере», где 5 женщин-операторов непрерывно совершали звонки.
Мошенники использовали названия фальшивых интернет-магазинов в социальных сетях, звонили гражданам со словами «вы стали победителем акции» и под разными предлогами присваивали их деньги. По официальным данным, на сегодняшний день от этих фальшивых обещаний пострадали и понесли серьезный материальный ущерб более 110 наивных граждан. На оперативных кадрах видно, что задержанные лица привлечены к следствию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Секретный бункер, 5 операторов и сеть фальшивых акций»: 5 ключевых моментов оперативной операции
Самые важные официальные факты разоблачения сети кибермошенников в столице:
Специальный скрытый «кибербункер»: Мошенники незаконно организовали и вели деятельность подпольного кол-центра в отдаленной и закрытой квартире;
Задержаны 5 операторов: В ходе оперативного мероприятия с поличным были пойманы 5 девушек-операторов, занимавшихся обманом граждан;
Ловушка «Вы стали победителем акции»: Преступники обманывали людей с помощью ложных сообщений о фальшивых призах и выигрышах;
Более 110 пострадавших: В ходе официальных проверок подтвердилось, что от данной мошеннической схемы пострадали по меньшей мере 110 граждан;
Прикрытие фальшивых интернет-магазинов: Члены сети действовали от имени поддельных интернет-магазинов, созданных в социальных сетях.
Описание схемы кибермошенничества в «кибербункере» и оперативных мер правоохранительных органов
Анализ образа действий преступной группы, охвата пострадавших и состояния расследования:
Критерии и этапы анализа
Преступная схема группы мошенников
Официальные меры правоохранительных органов
Метод вовлечения и обмана
Сообщение по телефону: «Вы стали победителем дорогой акции!»
Официальное предупреждение граждан о фальшивых выигрышах и звонках
Место совершения преступления
Специально замаскированный «кибербункер» (незаконный кол-центр)
Выявление адреса бункера в результате оперативно-розыскных мероприятий и штурм
Состав и количество исполнителей
5 женщин-операторов (управляющие звонками)
Задержание всех 5 членов группы с вещественными доказательствами
Использованное прикрытие
Аккаунты фальшивых интернет-магазинов в социальных сетях
Блокировка поддельных страниц и проведение экспертной проверки цифровых следов
Масштаб пострадавших
Более 110 обманутых и понесших материальный ущерб граждан
Прием заявлений, подсчет суммы ущерба и меры компенсации
Правовые последствия и меры
Присвоение пластиковых карт и наличных денег граждан
Возбуждение уголовного дела, судебный процесс и назначение длительного срока наказания
Криминологическая экспертиза и экспертиза кибербезопасности: Почему граждане верят в подобные фальшивые «акции»?
Выводы специалистов по кибербезопасности, следователей и психологов:
«Эйфория от неожиданного выигрыша и манипуляция»: Мошенники умело пользуются интересом человека к бесплатным подаркам и его спешкой; когда человеку говорят, что он «выиграл крупный приз», у него притупляется логический анализ; затем путем получения денег за «доставку подарка», «налог» или «банковский код подтверждения» у человека выкачивают все деньги;
Тайна банковских данных — абсолютно неприкосновенна: Ни одна законная акция или реальный магазин не требуют номер карты, срок ее действия или пришедший на телефон SMS-код для выдачи выигрыша; сообщать эти тайны чужому оператору — все равно что отдать деньги вору своими руками;
Разоблачение «бункеров» — серьезный результат: Ликвидация этого скрытого центра в Ташкенте свидетельствует о выходе на новый этап в борьбе с киберпреступностью; теперь эффективно работают механизмы оперативного выявления телефонных мошенников, которые маскируются в сети и прячутся по квартирам.
Вам или вашим близким тоже поступали подозрительные звонки с незнакомых номеров с заявлениями вроде «вы выиграли в акции» или «у вас есть подарок»? Как вы думаете, какие еще жесткие меры необходимо принять для предотвращения подобных телефонных мошенничеств и предупреждения наивных людей? Оставляйте свой личный опыт и мнения в комментариях, а также делитесь этим предупреждающим анализом с близкими, чтобы они не попались на удочку мошенников!
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