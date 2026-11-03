«Подпольная типография» в Ангрене: задержаны лица, изготовившие дома фальшивые деньги на сумму около 80 млн сумов

·68·Общество
«Подпольная типография» в Ангрене: задержаны лица, изготовившие дома фальшивые деньги на сумму около 80 млн сумов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В городе Ангрен Ташкентской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных купюр национальной валюты.
  • Двое граждан в арендованной квартире изготовили фальшивые купюры номиналом 100 000 и 200 000 сумов на общую сумму 79,8 миллиона сумов.
  • Правоохранительными органами были изъяты вещественные доказательства, и в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В городе Ангрен Ташкентской области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном изготовлении и сбыте поддельных купюр национальной валюты. В результате оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами, был выявлен подпольный цех, а подозреваемые задержаны с поличным.

Согласно полученным данным, двое граждан, вступив в преступный сговор, арендовали одну из квартир в городе Ангрен и превратили ее в центр по тайной печати фальшивых денег.

Подробности обыска и изъятые фальшивые миллионы

В ходе оперативного осмотра арендованной квартиры сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен крупный запас фальшивых денег:

  • Номиналы купюр: Внутри дома были обнаружены подготовленные для сбыта на рынке фальшивые купюры номиналом 100 000 и 200 000 сумов;

  • Общая сумма: Общая стоимость незаконно изготовленных фальшивых денег составила 79,8 миллиона сумов;

  • Вещественные доказательства: Все фальшивые банкноты были оформлены в установленном законом порядке и изъяты в качестве доказательств для отправки на соответствующую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело

Выпуск в обращение фальшивых купюр считается тяжким преступлением, серьезно подрывающим финансовую безопасность государства:

  • Следственные действия: По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

  • Выявление сообщников: В настоящее время продолжается расследование на предмет того, выпускались ли ранее этими лицами фальшивые деньги в оборот через торговые точки и пункты обслуживания, а также проверяется наличие других возможных сообщников.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при осуществлении наличных расчетов крупными купюрами и обращать особое внимание на защитные элементы банкнот.

Ангренфальшивые деньгиТашкентская областьУголовный кодекс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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