«Подпольная типография» в Ангрене: задержаны лица, изготовившие дома фальшивые деньги на сумму около 80 млн сумов

В городе Ангрен Ташкентской области пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном изготовлении и сбыте поддельных купюр национальной валюты. В результате оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами, был выявлен подпольный цех, а подозреваемые задержаны с поличным.

Согласно полученным данным, двое граждан, вступив в преступный сговор, арендовали одну из квартир в городе Ангрен и превратили ее в центр по тайной печати фальшивых денег.

Подробности обыска и изъятые фальшивые миллионы

В ходе оперативного осмотра арендованной квартиры сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен крупный запас фальшивых денег:

Номиналы купюр: Внутри дома были обнаружены подготовленные для сбыта на рынке фальшивые купюры номиналом 100 000 и 200 000 сумов;

Общая сумма: Общая стоимость незаконно изготовленных фальшивых денег составила 79,8 миллиона сумов ;

Вещественные доказательства: Все фальшивые банкноты были оформлены в установленном законом порядке и изъяты в качестве доказательств для отправки на соответствующую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело

Выпуск в обращение фальшивых купюр считается тяжким преступлением, серьезно подрывающим финансовую безопасность государства:

Следственные действия: По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

Выявление сообщников: В настоящее время продолжается расследование на предмет того, выпускались ли ранее этими лицами фальшивые деньги в оборот через торговые точки и пункты обслуживания, а также проверяется наличие других возможных сообщников.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при осуществлении наличных расчетов крупными купюрами и обращать особое внимание на защитные элементы банкнот.