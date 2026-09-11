«$240 тысяч со скотчем на ногах и фальшивые доллары»: на границе задержаны граждане Казахстана

·1·Общество
«$240 тысяч со скотчем на ногах и фальшивые доллары»: на границе задержаны граждане Казахстана

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и таможенных органов, стоящие на страже экономической безопасности Узбекистана, пресекли очередную крупную преступную цепь на границах страны. В результате одновременных жестких оперативных мероприятий, проведенных в приграничных районах Ташкентской области и в центре столицы, была пресечена попытка незаконного вывоза ровно 240 тысяч долларов США и ввода в оборот фальшивых купюр, ввезенных из-за рубежа. С одной стороны — молодые контрабандисты, попытавшиеся обмануть пограничников, примотав сотни тысяч долларов скотчем к ногам, с другой — стойкость настоящих оперативных сотрудников, разоблачивших фальшивомочейников в масках и защитивших экономику. Что же произошло на пограничном посту «Навои», кто пытался пустить в обращение поддельные доллары, доставленные из Турции, и как была остановлена эта губительная схема?

Разоблачение на границе и цепь поддельных денег

Интенсивные спецоперации, проведенные по нескольким направлениям, разрушили преступные планы:

  • Столкновение на посту «Навои»: На таможенном посту «Навои», расположенном в Ташкентском районе Ташкентской области, были остановлены граждане Казахстана, пытавшиеся незаконно вывезти иностранную валюту в соседнее государство;

  • Богатство, примотанное скотчем к ногам: В ходе проверки было выявлено, что двое молодых парней 2005 и 2009 годов рождения прикрепили с помощью скотча к икрам ног один — 160 тысяч долларов, а второй — 80 тысяч долларов;

  • Торговля фальшивой валютой в столице: В ходе другой операции, проведенной управлением СГБ по городу Ташкенту, с вещественными доказательствами были задержаны жители Кибрайского (1999 г.р.) и Юнусабадского (1997 г.р.) районов, собиравшиеся продать условному покупателю 8 400 фальшивых долларов, ввезенных из Турции, за 3 800 долларов;

  • Неотвратимость закона: По обоим фактам были незамедлительно возбуждены уголовные дела и начаты следственные действия.

Теневая сеть, отравляющая экономику

За этими преступными схемами стояли действия теневых сетей, которые в погоне за легкой наживой пренебрегали государственными границами:

  • Вовлечение молодежи в преступность: Попытка подростков, родившихся в 2005 и даже 2009 году, пересечь границу с таким крупным объемом средств свидетельствует о том, что за ними стоят более крупные контрабандные сети и заказчики;

  • Риск заполнения рынка фальшивыми деньгами: Распространение качественной поддельной валюты, привезенной из-за рубежа, могло привести к тому, что простые торговцы, предприниматели и население стали бы жертвами мошенничества, а национальная экономика — дестабилизировалась;

  • План установки ловушек на постах безопасности: Преступники попытались испытать бдительность системы путем привязывания денег к ногам или продажи условным покупателям по дешевым ценам.

Бдительность стражей границы

Наблюдение и анализ, проведенные сотрудниками СГБ и таможни в сложных условиях, разоблачили любые ухищрения преступников:

  • Профессиональный контроль и рентгеновский взгляд: Сотрудники таможни мгновенно заметили движения, психологию и подозрительное состояние лиц, привязавших деньги к ногам, и направили их на полный личный досмотр;

  • Оперативная сокрушительная ловушка для заговорщиков: Оперативники, севшие на хвост группе, пытавшейся распространить фальшивые деньги, задержали их именно в момент передачи денег и безупречно опечатали улики;

  • Клятва перед Родиной: Бдительное несение службы с раннего утра до поздней ночи на оживленных постах, через которые ежедневно проходят тысячи пассажиров и грузов, и спасение национального достояния от разграбления — это высокий долг сотрудников сферы.

«Безопасность государства и незыблемость границ — это не просто служба, а несокрушимый щит, защищающий покой и финансовую стабильность каждого гражданина», — отмечают правоохранительные аналитики.

Рубеж национальной безопасности и суровый урок

Эти две крупные операции стали суровым уроком для каждого, кто встал на путь незаконных доходов и контрабанды. Было предотвращено вывоза из страны реальных средств на общую сумму 240 тысяч долларов, а план обмана населения с помощью фальшивых долларов — разрушен. А стражи, посвятившие свою жизнь и стойкость безопасности границ, в очередной раз доказали, что являются истинными защитниками экономической независимости страны.

Как вы думаете, какое наказание должно грозить истинным «заказчикам», стоящим за такими незаконными сетями, если к попытке провоза через границу сотен тысяч долларов начали привлекать даже подростков 2009 года рождения? На что в первую очередь следует обращать внимание простому населению, чтобы обезопасить себя от поступающих извне фальшивых денег? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой статьей, отражающей успех оперативных сотрудников, защитивших экономическую безопасность, со всеми близкими!

Давлат хавфсизлик хизматиНавоий чегара постконтрабандасохта валюта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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