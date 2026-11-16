В Узбекистане вступили в силу новые правила по банковским картам и P2P-переводам

В Узбекистане внедрены новые изменения, принятые с целью дальнейшего усиления безопасности дистанционных финансовых услуг и защиты средств граждан от мошенников. Данное положение Центрального банка кардинально меняет порядок использования банковских карт, онлайн-переводов и регистрации в приложениях.

P2P-переводы и полная ответственность банков

Отныне банки и платежные организации будут самостоятельно устанавливать максимальную сумму для P2P-переводов (с карты на карту), не требующих подтверждения через OTP-код или альтернативные методы. Все переводы, превышающие этот установленный лимит, подлежат строгому обязательному подтверждению.

Самое важное: если в переводах, не требующих подтверждения, будут совершены мошеннические или незаконные действия, полная ответственность возлагается на банк или платежную организацию.

Направления нового порядка Основные условия и требования P2P-лимиты Устанавливаются банками и платежными организациями самостоятельно Ответственность за мошенничество Банк несет ответственность за ущерб, возникший при неподтвержденных переводах Номер родственника Пользователи, чей номер телефона оформлен на близкого родственника, могут пройти регистрацию, подтвердив родство Биометрический контроль Обязателен при регистрации в приложении, восстановлении пароля и входе с другого устройства

Номера на имя родственников и биометрическая идентификация

Согласно новым правилам, пользователь может зарегистрироваться в банковском приложении, даже если его номер телефона оформлен на близкого родственника. Для этого требуется лишь официально подтвердить соответствующие родственные отношения.

В то же время, при регистрации в приложении, восстановлении пароля или входе в аккаунт с другого устройства биометрическая идентификация стала обязательной. Однако при привязке банковской карты к приложению биометрия не требуется — для этого достаточно подтверждения через обычный OTP-код.

Безопасность карт и дополнительные предупреждения

При входе в аккаунт с другого устройства или восстановлении пароля существующие в приложении карты не удаляются. Они временно переводятся в неактивное состояние и легко активируются пользователем повторно с помощью OTP-кода.

Кроме того, если на устройстве пользователя будет обнаружена какая-либо вредоносная программа или средство удаленного управления, банк будет строго предупреждать клиента посредством SMS-сообщения и PUSH-уведомления.

Как вы считаете, насколько эти новые требования, направленные на обеспечение безопасности банковских карт и переводов, помогут снизить случаи мошенничества? Оставляйте свое мнение в комментариях!