Где Майкл Кэррик продолжит свою карьеру после «Манчестер Юнайтед»?

По имеющимся данным, руководство лондонцев активно обсуждает возможность передачи команды Майклу Кэррику в случае, если результаты нынешнего тренера Скотта Паркера не оправдают ожиданий. В настоящее время «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 23 очка .

Вскоре имя Майкла Кэррика стало связываться с другим английским клубом. Согласно сообщениям известного британского издания индйкаила Невс, его кандидатуру серьезно рассматривает клуб «Вест Хэм» , выступающий в АПЛ или Чемпионшипе.

Майкл Кэррик , временно исполнявший обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», официально покинул клуб. Руководство манкунианцев в рамках своих планов на будущее сделало выбор в пользу известного аргентинского специалиста Маурисио Почеттино .

Клуб и тренерские перестановки Детали и показатели Ушедший тренер Майкл Кэррик (бывший временный тренер «Манчестер Юнайтед») Новый главный тренер (МЮ) Маурисио Почеттино (аргентинский специалист) Клуб, проявляющий интерес «Вест Хэм» (Лондон) Текущее положение клуба 9-е место в таблице Чемпионшипа с 23 очками

Новый вызов для Кэррика

Краткосрочная работа Майкла Кэррика в «Манчестер Юнайтед» дала ему большой тренерский опыт. Если сделка с «Вест Хэмом» состоится, он начнет новый и ответственный этап в своей карьере, стремясь вернуть лондонцев в высший дивизион.

Как вы считаете, сможет ли Майкл Кэррик возглавить «Вест Хэм» и привести команду к поставленным высоким целям? Оставляйте свое мнение в комментариях!