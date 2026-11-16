Где Майкл Кэррик продолжит свою карьеру после «Манчестер Юнайтед»?
Майкл Кэррик, временно исполнявший обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», официально покинул клуб. Руководство манкунианцев в рамках своих планов на будущее сделало выбор в пользу известного аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Интерес «Вест Хэма» и новые варианты
Вскоре имя Майкла Кэррика стало связываться с другим английским клубом. Согласно сообщениям известного британского издания индйкаила Невс, его кандидатуру серьезно рассматривает клуб «Вест Хэм», выступающий в АПЛ или Чемпионшипе.
По имеющимся данным, руководство лондонцев активно обсуждает возможность передачи команды Майклу Кэррику в случае, если результаты нынешнего тренера Скотта Паркера не оправдают ожиданий. В настоящее время «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 23 очка.
Клуб и тренерские перестановки
Детали и показатели
Ушедший тренер
Майкл Кэррик (бывший временный тренер «Манчестер Юнайтед»)
Новый главный тренер (МЮ)
Маурисио Почеттино (аргентинский специалист)
Клуб, проявляющий интерес
«Вест Хэм» (Лондон)
Текущее положение клуба
9-е место в таблице Чемпионшипа с 23 очками
Новый вызов для Кэррика
Краткосрочная работа Майкла Кэррика в «Манчестер Юнайтед» дала ему большой тренерский опыт. Если сделка с «Вест Хэмом» состоится, он начнет новый и ответственный этап в своей карьере, стремясь вернуть лондонцев в высший дивизион.
Как вы считаете, сможет ли Майкл Кэррик возглавить «Вест Хэм» и привести команду к поставленным высоким целям? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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