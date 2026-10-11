Бывший капитан и легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед», написавший самые яркие страницы в истории Английской Премьер-лиги, Роу Кин жестко высказался по поводу масштабного финансового скандала вокруг соседей из «Манчестер Сити».

Признанные независимой комиссией виновными в нарушении финансовых правил на протяжении девяти лет, «горожане» теперь столкнулись с угрозой серьезных мер наказания — лишения очков или полного исключения из АПЛ. Выступая с интервью для издания Те Тучлине, Кин открыто заявил, что титулы, завоеванные вслед за фальшивыми отчетами, бросают тень на спортивную честь.

Девятилетние махинации: 900 миллионов фунтов искусственных доходов

Масштаб обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити», принял беспрецедентный в футбольном мире характер:

Масштаб финансового мошенничества: Согласно выводам независимой комиссии, клуб на протяжении 9 лет искусственно завышал свои доходы, и эта сумма составила более 900 миллионов фунтов стерлингов ;

Неизбежные санкции: Если апелляция, поданная «Сити», будет отклонена, против команды вступят в силу суровые спортивные санкции, такие как крупный штраф в виде снятия очков, понижение в турнирной таблице или даже исключение из состава Премьер-лиги.

Признание Роу Кина: «Я не достоин такого фальшивого чемпионства»

Бывший лидер «МЮ» подчеркнул, что ставит честную борьбу и спортивные принципы превыше всего, и заявил, что не хотел бы оказаться на месте футболистов «Сити»:

Ненависть к фальсификациям: «Если бы я был футболистом и ходили бы такие слухи о том, что происходит в “Манчестер Юнайтед”, я бы ненавидел это. Любые сомнительные махинации или фальсификация финансовых отчетов меня бы злили», — говорит Кин;

«Не достоин титула»: Бывший капитан продолжил: «Кто-то может счесть это слишком суровой мерой. Но если происходили столь грязные дела, я бы не считал себя достойным звания чемпиона лиги. Ни за что».

Предположения о том, что за гегемонией «Манчестер Сити» в последние годы стояли финансовые махинации, и официальные заключения комиссии могут привести к крупнейшему дисциплинарному наказанию в истории АПЛ.