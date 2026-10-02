В детсадах посещаемость теперь будет вестись онлайн: внедрены биометрический контроль и новый порядок

Во всех государственных дошкольных образовательных организациях Узбекистана полностью отказались от бумажной волокиты и запустили систему онлайн-учета посещаемости сотрудников и детей.

С 1 сентября 2026 года во всех государственных дошкольных образовательных организациях и «Центрах раннего развития» республики внедрена практика ведения электронной посещаемости через информационную систему «Bolalar bog‘chasi».

Как учитывается посещаемость детей?

В соответствии с новым порядком, приход воспитанников в детский сад подтверждается с помощью мобильного приложения и современных средств биометрической идентификации:

Временные рамки: Посещаемость фиксируется в установленном порядке в каждый рабочий день с 7:00 до 9:00 часов .

Меню и расходы: С внесением ежедневной электронной посещаемости в систему, суточный расход пищевых продуктов, готовящихся для детей, на основе «Единого сезонного меню» рассчитывается полностью автоматически, без участия человеческого фактора.

Какие изменения предусмотрены для сотрудников?

Новая цифровая система касается также деятельности педагогов и сотрудников:

Приход и уход сотрудников с работы фиксируется непосредственно посредством биометрической идентификации в рамках рабочего времени, указанного в их трудовом договоре.

На основе данных записей табель учета рабочего времени за месяц формируется автоматически, что предотвращает ошибки, связанные с человеческим фактором.

Данная система служит обеспечению прозрачности в детских садах, пресечению избыточного или нецелевого расходования продуктов питания, а также укреплению трудовой дисциплины сотрудников.