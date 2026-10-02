В детсадах посещаемость теперь будет вестись онлайн: внедрены биометрический контроль и новый порядок

·0·Общество
В детсадах посещаемость теперь будет вестись онлайн: внедрены биометрический контроль и новый порядок

Во всех государственных дошкольных образовательных организациях Узбекистана полностью отказались от бумажной волокиты и запустили систему онлайн-учета посещаемости сотрудников и детей.

С 1 сентября 2026 года во всех государственных дошкольных образовательных организациях и «Центрах раннего развития» республики внедрена практика ведения электронной посещаемости через информационную систему «Bolalar bog‘chasi».

Как учитывается посещаемость детей?

В соответствии с новым порядком, приход воспитанников в детский сад подтверждается с помощью мобильного приложения и современных средств биометрической идентификации:

  • Временные рамки: Посещаемость фиксируется в установленном порядке в каждый рабочий день с 7:00 до 9:00 часов.

  • Меню и расходы: С внесением ежедневной электронной посещаемости в систему, суточный расход пищевых продуктов, готовящихся для детей, на основе «Единого сезонного меню» рассчитывается полностью автоматически, без участия человеческого фактора.

Какие изменения предусмотрены для сотрудников?

Новая цифровая система касается также деятельности педагогов и сотрудников:

  • Приход и уход сотрудников с работы фиксируется непосредственно посредством биометрической идентификации в рамках рабочего времени, указанного в их трудовом договоре.

  • На основе данных записей табель учета рабочего времени за месяц формируется автоматически, что предотвращает ошибки, связанные с человеческим фактором.

Данная система служит обеспечению прозрачности в детских садах, пресечению избыточного или нецелевого расходования продуктов питания, а также укреплению трудовой дисциплины сотрудников.

Электронная посещаемость детских садовБиометрическая идентификацияЦентры раннего развития1 сентября 2026 года
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в дошкольном образовании: какие изменения ожидаются в детских садах?Новая эра в дошкольном образовании: какие изменения ожидаются в детских садах?13 августа 10:22Сенатор предложил наказание в виде кастрации для педофиловСенатор предложил наказание в виде кастрации для педофиловСегодня 17:51На рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую нормуНа рабочем месте «домогательствам» больше не место: Сенат одобрил новую нормуСегодня 17:21В Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободыВ Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободыСегодня 16:30Пожизненное лишение свободы за половые преступления против детей до 14 летПожизненное лишение свободы за половые преступления против детей до 14 летСегодня 15:56В городе Манас в ходе рейда «Бродяга и попрошайка» была задержана группа попрошаекВ городе Манас в ходе рейда «Бродяга и попрошайка» была задержана группа попрошаекСегодня 14:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане