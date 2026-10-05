В Самарканде наказали председателя махалли, пристававшего к невестке

·152·Общество
В Самарканде наказали председателя махалли, пристававшего к невестке

В Самарканде председатель махалли был наказан за то, что отправлял невестке из семьи с семейным конфликтом сообщения сексуального характера и непристойные видео в Telegram. Суд назначил ему 5 суток административного ареста и штраф в размере 100 БРВ — 44 миллионов сумов.

Действия 42-летнего председателя махалли были рассмотрены в правовом порядке после обращения женщины.

Сообщения в Telegram стали причиной скандала

Выяснилось, что председатель махалли отправлял сообщения сексуального характера через мессенджер Telegram невестке из конфликтной семьи.

Кроме того, он направлял женщине непристойные видеоматериалы.

Поскольку данные действия вышли за рамки обычного общения и затронули честь и неприкосновенность женщины, по данному факту были приняты правовые меры.

Председателю назначили сразу два наказания

По итогам рассмотренного дела в отношении 42-летнего председателя махалли было применено наказание в виде 5 суток административного ареста.

Кроме того, на него наложен штраф в размере 100-кратного размера БРВ.

Согласно действующим расчетам, это составляет 44 миллиона сумов.

Таким образом, председатель махалли подвергся строгому административному наказанию за действия, противоречащие его должности и общественной ответственности.

Ответственность для занимающего должность еще выше

Председатель махалли — это лицо, которое постоянно общается с населением, работает с обращениями семей и конфликтными ситуациями.

Поэтому для лица на такой должности особую важность имеют культура общения с гражданами, служебная этика и соблюдение требований закона.

Сообщения, отправленные через средства личного общения, такие как Telegram, также не находятся вне закона. Правонарушения, совершенные в электронной переписке, могут получить соответствующую правовую оценку.

Какой вывод можно сделать из этого дела?

Данный случай в очередной раз показал, что общение в социальных сетях и мессенджерах также не освобождает от личной ответственности.

В особенности для лиц, занимающих должности и работающих с государством и общественностью, недопустимо совершение действий, посягающих на честь, достоинство и неприкосновенность граждан с использованием служебных полномочий или в процессе личного общения, что может повлечь за собой серьезные правовые последствия.

В данном инциденте в Самарканде по решению суда 42-летний председатель махалли был арестован на 5 суток и оштрафован на 44 миллиона сумов.

Самаркандпредседатель махаллиTelegramштраф
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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