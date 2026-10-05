В Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьяну

·25·Общество
В Ташкенте в подвале компьютерного клуба нашли обезьяну

В Ташкенте в подвале обычного компьютерного клуба обнаружили содержание дикой обезьяны. Животное случайно выявили во время рейда сотрудников экологии.

Сообщается, что обезьяна была обнаружена при проверке подвала компьютерного клуба в Мирзо-Улугбекском районе, на массиве Карасу-6. Сотрудники экополиции изучили ситуацию и приняли меры по выводу животного в безопасное место.

В целях обеспечения дальнейшего ухода и безопасности обезьяны ее передали в Ташкентский зоопарк.

Специалисты отмечают, что содержание диких животных без специальных условий и квалифицированного надзора может угрожать их жизни и здоровью. Кроме того, подобные случаи могут иметь негативные последствия и для безопасности людей.

Ташкентский зоопаркМинистерство экологииМирзо-Улугбекский районДикие животные
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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