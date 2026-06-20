В дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газа

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, в махалле «Ш. Бурхонов», в дахсе Карасу-2 произошло повреждение газопровода.

Сообщается, что на наземный газопровод низкого давления упало дерево.

В результате труба была повреждена, и в целях безопасности подача газа была временно прекращена.

Из-за этого инцидента пять многоэтажных жилых домов в дахсе Карасу-2 были отключены от газоснабжения.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

По словам ответственных лиц, после завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено с предварительным уведомлением потребителей.

Филиал газоснабжения «Худудгаз Пойтакст» принес извинения жителям за доставленные неудобства.