В дахсе Карасу-2 пять многоэтажных домов остались без газа
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В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, в махалле «Ш. Бурхонов», в дахсе Карасу-2 произошло повреждение газопровода.
Сообщается, что на наземный газопровод низкого давления упало дерево.
В результате труба была повреждена, и в целях безопасности подача газа была временно прекращена.
Из-за этого инцидента пять многоэтажных жилых домов в дахсе Карасу-2 были отключены от газоснабжения.
В настоящее время ведутся работы по устранению аварийной ситуации.
По словам ответственных лиц, после завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено с предварительным уведомлением потребителей.
Филиал газоснабжения «Худудгаз Пойтакст» принес извинения жителям за доставленные неудобства.
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