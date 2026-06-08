Легенда «Реал Мадрида» Жозе Моуринью пополняет тренерский штаб

После того как Флорентино Перес одержал победу на выборах президента «Реал Мадрида», набрав 65 процентов голосов, Жозе Моуринью приступил к формированию новой эры в клубе. Португальский специалист хочет усилить тренерский штаб, вернув на «Сантьяго Бернабеу» хорошо знакомого ему бывшего бойца. Победа Переса открыла путь для возвращения Моуринью, поскольку у него была предварительная договоренность о руководстве командой по итогам выборов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Пока клуб стремится прервать двухлетнюю серию без трофеев, Жозе Моуринью уже проявляет активность на трансферном рынке. По сообщениям, он планирует привлечь в команду таких футболистов, как Ибраима Конате и Дензел Думфрис. Однако его самое важное назначение, как ожидается, произойдет за пределами поля, поскольку тренер хочет видеть рядом человека, который хорошо понимает ДНК клуба.

Согласно данным спортивного издания, первым крупным пополнением в штабе Моуринью станет легендарный защитник Пепе. 43-летний Пепе, завершивший профессиональную карьеру в 2024 году, готов сделать первые шаги в тренерской деятельности в клубе, за который выступал на протяжении десяти лет. Он запомнился как один из самых преданных «солдат» Жозе Моуринью в Мадриде в период с 2010 по 2013 год.

Ожидается, что бывший игрок сборной Португалии станет идеальным мостом между раздевалкой и руководством. Ранее на эту роль рассматривалась кандидатура Альваро Арбелоа, но в итоге выбор пал на Пепе. Пепе провел 334 матча за «Реал Мадрид», выиграв множество трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

Выступления Пепе в Мадриде запомнились не только высоким уровнем игры в обороне, но и крайне эмоциональными и спорными ситуациями. Тем не менее, ожидается, что его богатый опыт и преданность клубу станут решающим фактором в новом проекте Моуринью. Теперь у него появится возможность передать свой опыт молодым защитникам.