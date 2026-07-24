Первый сбор Марески в «Сити»: кто останется в основном составе?

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска начал предсезонную подготовку с 23 футболистами. В то время как большинство главных звезд еще не вернулись в команду, игроки, вернувшиеся из аренды, и таланты из академии получили уникальный шанс завоевать доверие тренера.

В первых тренировках принимают участие Джанлуиджи Доннарумма, Абдуқодир Ҳусанов и Фил Фоден, регулярно игравшие в основном составе в прошлом сезоне. Теперь главная задача Марески — определить, кого оставить в команде, кого отправить в аренду, а с кем попрощаться.

Основные звезды будут возвращаться в команду постепенно

Такие игроки, как Родри, Эрлинг Холанд, Марк Гехи, Эллиот Андерсон и Жереми Доку, пока не присоединились к общим тренировкам.

По этой причине в первые дни основное внимание уделяется молодежи, игрокам, вернувшимся из аренды, и футболистам, которые получали меньше игрового времени в прошлом сезоне.

Если для Марески этот период — возможность детально оценить каждого кандидата в составе, то для футболистов это самое подходящее время, чтобы произвести первое положительное впечатление на нового тренера.

Для Ҳусанова открылась важная возможность

Абдукодир Ҳусанов стал одним из представителей основного состава, присоединившихся к первым тренировкам Марески.

22-летний центральный защитник провел свой первый полноценный сезон в составе «Манчестер Сити» в 2025/2026 году и отличился уверенными действиями в обороне. Он также внес свой вклад в успехи команды в Кубке английской лиги и Кубке Англии.

Тот факт, что участие сборной Узбекистана в чемпионате мира завершилось на групповом этапе, позволил Ҳусанову вернуться в клуб раньше. Теперь он постарается освоить тактические требования Марески раньше других и закрепить свое место в основном составе.

Особенно сейчас, когда Марк Гехи и другие защитники еще не присоединились к сборам, Ҳусанов может взять на себя больше ответственности на тренировках.

Доннарумма готов с первого дня

Среди вратарей основное внимание приковано к Джанлуиджи Доннарумме.

Поскольку сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира, 27-летний голкипер получил возможность полноценно отдохнуть летом и подготовиться к новому сезону. В результате Мареска принял своего основного вратаря в хорошей физической форме с первого же дня.

В качестве дублера Доннаруммы готовится опытный Маркус Беттинелли. Также к сборам привлечены молодые вратари Оливер Уотмафф и Джек Уинт.

18-летний Уотмафф провел прошлый сезон в аренде в «Рочдейле», отыграв 18 матчей «на ноль» из 39. После завершения азиатского турне он может быть снова отдан в аренду.

В защите будет высокая конкуренция

Помимо Ҳусанова, за место в основном составе будет бороться и Витор Рейс. 20-летний бразилец во время аренды в «Жироне» набрался важного опыта, играя против ведущих нападающих Ла Лиги.

Будущее Рико Льюиса пока не до конца определено. Сообщается, что за ним следят «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Хотя способность играть в защите и полузащите делает Льюиса полезным игроком, вопрос регулярной игровой практики может стать решающим в его решении.

Макс Аллейн также вернулся из аренды. А Стивен Мфуни, восстановившись после травмы, вероятно, будет временно отправлен в один из клубов Чемпионшипа.

Фоден начнет заново под руководством Марески

Фил Фоден в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 34 матчах Премьер-лиги. Однако он не был включен в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Отсутствие на крупном турнире позволило 26-летнему футболисту полноценно подготовиться к новому сезону.

Фоден может стать одним из ключевых игроков в атакующей системе Марески. Однако ему нужно адаптироваться к требованиям нового тренера и вновь доказать, что он является одним из самых опасных атакующих полузащитников Европы.

Решающий сбор для Нико Гонсалеса и Эчеверри

Нико Гонсалес во второй части прошлого сезона принял участие в 11 матчах Премьер-лиги, но из-за высокой конкуренции часто оставался в запасе.

Сейчас его представители изучают интерес со стороны других клубов. Поэтому предсезонный сбор может стать для Нико одной из последних важных возможностей убедить Мареску.

Будущее Клаудио Эчеверри также остается открытым. Аргентинский футболист был в аренде в «Байере» и «Жироне». Теперь тренерский штаб решит, оставить его в основной команде или отправить в аренду еще на один сезон.

Савио — еще один футболист, который должен проявить себя. К нему проявляет интерес «Тоттенхэм», и окончательная оценка Марески может повлиять на будущее бразильца.

Молодежь из академии получила большой шанс

В сборах также участвует ряд талантливых представителей клубной академии.

Флойд и Тайрон Самба находятся в центре особого внимания как братья, забившие голы в финале Молодежного кубка Англии в одном сезоне. 17-летние футболисты получили шанс продемонстрировать свой потенциал Мареске.

К Ксавье Паркеру проявляют интерес ряд ведущих клубов Англии. «Сити» же пытается сохранить 16-летнего полузащитника как важную часть своего долгосрочного проекта.

Дивайн Мукаса вернулся, набравшись опыта в аренде в Чемпионшипе. А Райан МакАду после дебюта в основной команде оценивается как один из самых перспективных фланговых игроков академии клуба.

17-летний Жереми Монга, приобретенный у «Лестера» за 10 миллионов фунтов, также будет в центре внимания Марески. Он стал самым молодым автором гола в истории Чемпионшипа, побив рекорд, ранее принадлежавший Джуду Беллингему.

Будущее нападающих также открыто

Дивин Мубама в прошлом сезоне провел более 1600 минут в Чемпионшипе, записав на свой счет 5 голов и 1 результативную передачу.

Мареска в ходе сборов оценит уровень готовности 21-летнего нападающего к основной команде. Если он не получит достаточно игрового времени, его могут снова отправить в аренду.

А Махамаду Сангаре в прошлом сезоне стал автором 15 голов и 3 результативных передач в 30 матчах. Несмотря на это, ожидается, что 19-летний француз уйдет в аренду в один из клубов Лиги 1 или Бундеслиги.

23 футболиста, начавшие работу с Мареской

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Оливер Уотмафф, Джек Уинт.

Защитники: Рико Льюис, Бруклин Нфонкеу, Витор Рейс, Абдуқодир Ҳусанов, Макс Аллейн, Стивен Мфуни.

Полузащитники и фланговые игроки: Кристиан Макфарлейн, Нико Гонсалес, Флойд Самба, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден, Тайрон Самба, Ксавье Паркер, Дивайн Мукаса, Райан МакАду, Жереми Монга, Савио.

Нападающие: Дивин Мубама, Махамаду Сангаре.

Решения по новому составу близки

Спортивный директор Угу Виана и Энцо Мареска будут работать над формированием нового состава в течение лета.

С возвращением главных звезд конкуренция станет еще выше. А для футболистов, участвующих сейчас в тренировках, время ограничено: им нужно произвести хорошее впечатление на Мареску, иначе придется рассматривать варианты аренды или трансфера.

То, что на одном сборе собрались как представители основного состава, такие как Абдуқодир Ҳусанов, Доннарумма и Фоден, так и молодые таланты, как Жереми Монга, братья Самба и Ксавье Паркер, показывает, как может сформироваться новая эра в «Сити».

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов закрепить за собой статус основного защитника под руководством Марески? Оставляйте свое мнение в комментариях.