Почему Гвардиола отклонил предложение сборной Италии?

·54·Спорт
Почему Гвардиола отклонил предложение сборной Италии?

Хосеп Гвардиола рассмотрел возможность возглавить сборную Италии, но в итоге решил не принимать предложение. Знаменитый специалист планирует сделать перерыв в футболе и уделить больше времени своей семье.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гвардиола в течение нескольких дней серьезно обдумывал вариант с Итальянской федерацией футбола. Однако его возвращение в футбол откладывается на более поздний срок.

Гвардиола принял окончательное решение

Как сообщает Фабрицио Романо, испанский специалист на этой неделе обсуждал возможность возглавить национальную сборную Италии.

После переговоров между сторонами Гвардиола решил отклонить предложение.

Пеп предпочел отдых и восстановление сил работе с новой командой на данном этапе.

На данный момент нет информации о том, делала ли Итальянская федерация футбола официальное заявление по поводу переговоров и решения Гвардиолы.

Почему Пеп отказался от итальянского варианта?

Согласно источнику, решение Гвардиолы связано не со спортивными результатами или условиями контракта, а с личными планами.

Специалист хочет:

  • уделить больше времени семье;

  • отдохнуть после многолетней деятельности;

  • восстановить физические и душевные силы;

  • вернуться в футбол в подходящее время.

По этой причине он предпочел пока не приступать к новому проекту по управлению клубом или сборной.

Создал историческую эпоху в «Манчестер Сити»

Последним местом работы Хосепа Гвардиолы был «Манчестер Сити». Он проработал в английском клубе десять сезонов, превратив команду в один из сильнейших клубов страны и Европы.

Турнир

Завоеванные трофеи

Английская Премьер-лига

6 раз

Лига чемпионов УЕФА

1 раз

В «Сити» Гвардиола сформировал стиль игры, основанный на контроле мяча, высоком прессинге и позиционных атаках. Его эпоха стала одним из самых успешных периодов в истории клуба.

Сборная Италии ищет другого кандидата

После отказа Гвардиолы Итальянской федерации футбола придется рассмотреть других кандидатов на пост главного тренера.

Что касается самого Пепа, то пока неизвестно, когда и с какой командой он вернется в футбол. Будет ли его следующим местом работы клуб или национальная сборная — этот вопрос остается открытым.

Однако несомненно, что каждое решение такого специалиста, как Гвардиола, вызывает огромный интерес в футбольном мире.

Как вы считаете, должен ли Гвардиола продолжить свою карьеру в клубе или ему лучше возглавить национальную сборную? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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