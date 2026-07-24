Неожиданный бунт в «Барселоне»: Ферран Торрес отверг Флика и переходит в «ПСЖ»

Вокруг каталонской «Барселоны» разгорается очередной громкий трансферный скандал. Талантливый нападающий команды Ферран Торрес в ближайшее время может пополнить ряды французского «ПСЖ». По сообщению авторитетного испанского издания Эл Десмаркуе, футболист остался крайне недоволен условиями нового контракта, предложенного «блаугранас», и готов покинуть команду.

Zamin.уз анализирует этот неожиданный трансферный ажиотаж и истинные причины, стоящие за ним.

1. Недовольство Ханси Фликом и зарплатой: почему Торрес обиделся?

Ферран Торрес крайне недоволен новым соглашением, предложенным руководством каталонского клуба, а также своим положением на поле. Футболист чувствует, что его недостаточно ценят в команде, и готов покинуть раздевалку, если условия не будут немедленно улучшены.

Проблема с зарплатой: Предложенный размер новой заработной платы совершенно не соответствует требованиям футболиста.

Фактор Ханси Флика: Под руководством нового главного тренера Ханси-Дитера Флика Торресу не гарантировано твердое место в основном составе и достаточная игровая практика.

2. Вызов Луиса Энрике: главная роль в «ПСЖ»

Агенты футболиста уже проинформированы о предложении парижского клуба. Для Торреса этот вариант выглядит весьма привлекательным.

По инсайдерской информации: Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прекрасно знает возможности Феррана Торреса и готов доверить ему важную, ведущую роль в обновленном составе парижан. Этот фактор может оказать решающее влияние на решение футболиста.

Барселона и ПСЖ: сравнение выбора для Торреса

Показатель и факторы В «Барселоне» Перспектива в «ПСЖ» Подход тренера Ханси Флик (запас и ротация) Луис Энрике (гарантия основного состава) Финансовые условия Сокращенная / Низкая зарплата Высокая зарплата и привлекательные бонусы Статус в клубе Ощущение «недооцененности» Один из ключевых нападающих команды

3. Деку требует 50 миллионов евро: детали трансфера

Действующий контракт Феррана Торреса с «Барселоной» рассчитан до июня 2027 года. Однако спортивный директор клуба Деку не намерен затягивать ситуацию.

По имеющимся данным, руководство каталонского клуба требует за потенциальный трансфер футболиста около 50 миллионов евро отступных. Если «ПСЖ» согласится выплатить эту сумму, сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

Как вы считаете, принимает ли Торрес правильное решение?

Переход Феррана Торреса в «ПСЖ» может стать одним из самых громких событий летнего трансферного окна для обоих клубов.

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Должен ли Ферран Торрес остаться в «Барселоне» или ему лучше перейти под руководство Луиса Энрике? Оставляйте свои мнения и комментарии!