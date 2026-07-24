Zeekr 9Кс «ослеп» в Казахстане: функции заблокированы за пределами Китая

Китайский производитель премиальных электромобилей Zeekr вновь оказался в центре внимания из-за строгих ограничений на использование своих автомобилей за пределами страны. В частности, владелец кроссовера Zeekr 9Кс столкнулся с тем, что при пересечении границы с Казахстаном во время поездки из Китая в Европу ряд интеллектуальных и механических функций автомобиля был заблокирован. Эта ситуация демонстрирует, что программное обеспечение современных «умных» автомобилей больше зависит от контроля производителя, чем от желаний владельца. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как передает издание Иксбт.ком, водитель по фамилии Лю отправился в дальнюю поездку на своем новом Zeekr 9Кс, который приобрел примерно за 73 500 долларов. Перед выездом он прошел техобслуживание у официального дилера и уведомил о планах пересечения границы. Однако дилерский центр не предупредил его об ограничениях в электронных системах. 16 июля, после въезда на территорию Казахстана, автомобиль неожиданно перешел в режим «неисправности».

По словам владельца, в результате блокировки полностью отключилась навигационная система, а также пропала возможность электронного управления крышкой багажника и даже лючком зарядного порта. Система оставалась заблокированной более 30 часов, что создало для водителя непредвиденные трудности.

Механизм безопасности или контроль?

Компания Zeekr официально прокомментировала инцидент, объяснив его встроенным защитным механизмом автомобиля. Производитель заявил, что система определила нахождение машины за пределами Китая и активировала функцию защиты от угона и незаконного экспорта. Компания отметила, что основные функции автомобиля — управление, тормозная система и трансмиссия — никогда не блокируются, ограничения касаются только дополнительных сервисов.

Также производитель напомнил, что некоторые функции, например, зарядный порт, можно открыть вручную с помощью физических кнопок в салоне. После того как пользователь подтвердил законность поездки, ограничения могут быть сняты с помощью специального кода авторизации. После обращения клиента по фамилии Лю запросы системы в его автомобиле были удалены, а функции восстановлены.

Однако это может оказаться лишь временным решением. Компания предупредила, что временная разблокировка действует только для одного региона. Если автомобиль пересечет границы нескольких государств, существует риск повторной блокировки системы. Это серьезный сигнал для владельцев автомобилей, ввезенных по «параллельному импорту».

На рынке Узбекистана модели Zeekr, в частности Zeekr 001 и Zeekr Кс, также весьма популярны. Этот инцидент имеет важное значение и для местных водителей, так как автомобили без официальной гарантии или с программным обеспечением, предназначенным для внутреннего рынка Китая, с высокой вероятностью могут столкнуться с подобными проблемами «геоблокировки» в будущем.