Звезда «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе привлек внимание футбольной общественности своим неожиданным поступком. Талантливый вингер, ушедший в отпуск после недавно завершившегося чемпионата мира, удивил болельщиков, сыграв в футбол с обычными любителями на улицах Нью-Йорка. Это событие еще раз доказало искреннюю любовь звездного игрока к игре. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, 24-летний футболист присоединился к игре, организованной платформой ГудРек на одной из общественных площадок Нью-Йорка. Самое интересное, что бывшая звезда «Кристал Пэлас» вышел на поле не в специальных бутсах, а в обычных носках и широких штанах. Несмотря на это, он продемонстрировал свое техническое мастерство, используя свои фирменные приемы, такие как смещение с правого фланга в центр.

Лучший даже в носках

После окончания игры Майкл Олисе сфотографировался со всеми участниками и пообщался с болельщиками. Организаторы поделились этими моментами в социальных сетях, выразив благодарность: «Он обыграл нас даже в носках. Спасибо, что пришли на нашу игру в Нью-Йорке!». Этот случай показал, насколько профессиональные футболисты могут быть близки к обычным фанатам.

Эта спонтанная встреча стала логичным продолжением очень успешного сезона для Олисе. В составе сборной Франции на чемпионате мира он отдал семь голевых передач, установив новый рекорд для «Ле Бле». Его показатели на международной арене и клубном уровне высоко оцениваются экспертами.

Для справки: в прошлом сезоне Майкл Олисе провел 52 матча во всех турнирах за «Баварию», забив 22 гола и отдав 31 результативную передачу. Руководство и болельщики мюнхенцев надеются, что нападающий сохранит такую великолепную спортивную форму и в новом сезоне.

В настоящее время футболист продолжает краткосрочный отпуск. Ожидается, что вскоре он вернется в расположение «Баварии» и присоединится к тренировкам перед новым сезоном. Гигант Бундеслиги уделяет особое внимание восстановлению физического состояния своих лидеров, дошедших до поздних стадий чемпионата мира.