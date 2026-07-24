Арда Гюлер поражает всех на тренировках Реал Мадрида

В то время как мадридский Реал Мадрид начал предсезонную подготовку, талантливый турецкий полузащитник команды Арда Гюлер оказался в центре внимания тренерского штаба. Как сообщает издание АС, футболист вернулся из отпуска в отличной физической форме и с огромным желанием проявить себя. Всего после двух дней тренировок клубные специалисты особо отмечают его прогресс. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На тренировочной базе Вальдебебас один из членов тренерского штаба, наблюдая за действиями Гюлера, сказал: «Он просто летает». Эта фраза быстро стала популярной внутри команды и превратилась в своеобразный символ того, насколько серьезно турецкий плеймейкер готовится к новому сезону. Футболист, ярко проявивший себя в концовке прошлого сезона, теперь намерен закрепиться в основном составе.

Конкуренция и новые вызовы

Очевидно, что новый сезон для Арды Гюлера не будет легким, так как конкуренция в составе Реал Мадрида возросла. К команде присоединился опытный исполнитель Бернарду Силва, также ожидается, что бразильский талант Эндрик создаст конкуренцию на правом фланге. Если Мастантуоно не будет отдан в аренду, он также может стать одним из главных соперников Гюлера. Однако турецкий звездный игрок не боится этих трудностей.

В прошлом сезоне Гюлер принял участие в 51 матче во всех турнирах, сумев забить 6 голов и отдать 14 результативных передач. Примечательно, что 8 его ассистов были записаны на счет Килиана Мбаппе. Ожидается, что взаимопонимание и сотрудничество между этими двумя футболистами на поле станут новым грозным оружием атакующей линии мадридского клуба.

Раннее возвращение Гюлера и его активность на тренировках дают ему определенное преимущество перед другими товарищами по команде. Он намерен еще больше повысить ответственность, которую взял на себя в решающие моменты прошлого сезона, и полностью оправдать доверие тренеров. После неудачного выступления сборной Турции на крупном турнире футболист сосредоточил все свое внимание на карьере в клубе.

В настоящее время сообщается, что футболист находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру. Его скорость, обращение с мячом и видение поля высоко оцениваются тренерами. Руководство Реал Мадрида также выражает большое доверие потенциалу Гюлера и видит в нем одного из будущих лидеров команды.