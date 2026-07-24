Богдан Гуськов уверенно высказался перед боем против Анкалаева

·67·Спорт
Богдан Гуськов уверенно высказался перед боем против Анкалаева

Богдан Гуськов, занимающий десятую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC, готовится к одному из самых серьезных испытаний в своей карьере. Узбекистанский боец выйдет в октагон против Магомеда Анкалаева в главном событии турнира UFC Фигхт Нигхт 282 в Абу-Даби.

Гуськов признал, что в этом противостоянии его могут считать андердогом. Однако, по его словам, такой статус был его постоянным спутником на протяжении всей карьеры, и в этот раз он не оказывает на него психологического давления.

Гуськова ждет самый важный бой в карьере

Богдан Гуськов встретится с Магомедом Анкалаевым, одним из топовых представителей полутяжелого дивизиона.

Поединок назначен в качестве главного боя турнира UFC Фигхт Нигхт 282, который пройдет в Абу-Даби. Для узбекистанского спортсмена это не просто очередной выход в клетку, но и возможность значительно улучшить свои позиции в дивизионе.

О бое

Информация

Турнир

UFC Фигхт Нигхт 282

Место проведения

Абу-Даби

Пара

Богдан Гуськов — Магомед Анкалаев

Рейтинг Гуськова

10-е место

Статус поединка

Главный бой турнира

«В каждом своем бою я был андердогом»

Комментируя предстоящий бой, Гуськов напомнил, что большинство его соперников котировались выше него.

«Если посмотреть на мою карьеру, особенно на бои в UFC, у меня всё идет по нарастающей. Все парни всегда были в топе. Для меня это не новость. В каждом своем бою я был андердогом. Но для меня это не имеет значения», — сказал Гуськов.

Эти слова показывают, что спортсмен фокусируется не на внешних оценках, а на своей подготовке и собственных возможностях.

Почему статус андердога его не пугает?

За время своей карьеры в UFC Гуськов неоднократно выходил в октагон против высокорейтинговых соперников.

Поэтому он не считает предматчевые коэффициенты или прогнозы экспертов решающим фактором. Его главная цель — реализовать свой план в октагоне и максимально использовать представившийся шанс.

Победа над Анкалаевым может позволить Гуськову:

  • подняться на более высокие позиции в рейтинге;

  • приблизиться к чемпионской гонке;

  • стать одним из самых громких имен в UFC;

  • добиться самого значимого результата в своей карьере.

Анкалаев станет серьезным испытанием

Магомед Анкалаев считается одним из самых опасных бойцов в полутяжелом весе. Его борьба высокого уровня, контроль дистанции и умение управлять темпом боя могут стать сложной задачей для Гуськова.

Одним из главных козырей узбекистанского бойца являются мощные удары и способность досрочно завершать поединки. Поэтому в бою даже одно точное действие может полностью изменить сценарий.

Ждет ли нас сенсация в Абу-Даби?

Хотя Гуськов выходит на этот бой как претендент с более низким рейтингом, он утверждает, что привык к подобным ситуациям.

Если для Анкалаева это бой за сохранение высоких позиций, то для Богдана — это возможность вывести всю свою карьеру на новый уровень. Теперь ответы на все вопросы будут даны в октагоне.

Как вы думаете, сможет ли Богдан Гуськов сотворить сенсацию против Анкалаева? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Богдан ГуськовМагомед АнкалаевUFCАбу-ДабиУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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