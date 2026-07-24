Официально: Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии

·42·Спорт
Официально: Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии

Немецкий футбольный союз (ДФБ) принял окончательное решение относительно руководства национальной командой. После нескольких месяцев переговоров Юрген Клопп, один из самых авторитетных специалистов в мире, был назначен новым главным тренером сборной Германии. Это назначение произошло после неожиданного ухода Юлиана Нагельсмана со своего поста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, 59-летний специалист досрочно прекратил свою деятельность в компании Red Булл, чтобы занять эту должность. Согласно информации Goal.com, контракт с Клоппом рассчитан на четыре года, и ожидается, что он будет руководить командой до чемпионата мира 2030 года. В его штаб войдут его давние помощники Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.

Новая эра и великие цели

Выражая свои первые мысли на новой должности, Юрген Клопп подчеркнул, что возглавить сборную для него — особая честь. «Национальная сборная объединяет нас, немцев, как ничто другое. Именно этот аспект делает данную задачу для меня особенной. Мы будем действовать вместе со смирением и терпением: мы сформируем команду, которая будет бороться друг за друга и которую будет искренне поддерживать весь народ страны», — отметил тренер.

По словам президента ДФБ Бернда Нойендорфа, Клопп был единственным и главным кандидатом для организации. Его страстный подход, авторитет среди народа и способность вдохновлять футболистов рассматриваются как оптимальное решение для выхода из нынешнего кризиса в немецком футболе.

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Ватцке также высоко оценил это назначение. По его мнению, Клопп не только один из лучших тренеров в мире, но и лидер, способный объединять людей. Считается, что именно это качество сейчас крайне необходимо немецкому футболу.

Мало времени на подготовку

Период адаптации для нового тренера будет недолгим. Сборная Германии планирует провести четыре международных матча в конце сентября и начале октября. Клоппу предстоит за это короткое время изменить игровой стиль команды и привить футболистам свою философию.

Напомним, что Юрген Клопп долгие годы возглавлял «Ливерпуль», с которым выигрывал Английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Его приход в сборную вселяет большие надежды в немецких футбольных болельщиков, так как команда не могла добиться ожидаемых результатов на последних крупных турнирах.

ГерманияЮрген КлоппФутболDFBТрансфер
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