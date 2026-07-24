Официально: Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии
Немецкий футбольный союз (ДФБ) принял окончательное решение относительно руководства национальной командой. После нескольких месяцев переговоров Юрген Клопп, один из самых авторитетных специалистов в мире, был назначен новым главным тренером сборной Германии. Это назначение произошло после неожиданного ухода Юлиана Нагельсмана со своего поста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
По имеющимся данным, 59-летний специалист досрочно прекратил свою деятельность в компании Red Булл, чтобы занять эту должность. Согласно информации Goal.com, контракт с Клоппом рассчитан на четыре года, и ожидается, что он будет руководить командой до чемпионата мира 2030 года. В его штаб войдут его давние помощники Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.
Новая эра и великие целиВыражая свои первые мысли на новой должности, Юрген Клопп подчеркнул, что возглавить сборную для него — особая честь. «Национальная сборная объединяет нас, немцев, как ничто другое. Именно этот аспект делает данную задачу для меня особенной. Мы будем действовать вместе со смирением и терпением: мы сформируем команду, которая будет бороться друг за друга и которую будет искренне поддерживать весь народ страны», — отметил тренер.
По словам президента ДФБ Бернда Нойендорфа, Клопп был единственным и главным кандидатом для организации. Его страстный подход, авторитет среди народа и способность вдохновлять футболистов рассматриваются как оптимальное решение для выхода из нынешнего кризиса в немецком футболе.
Вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Ватцке также высоко оценил это назначение. По его мнению, Клопп не только один из лучших тренеров в мире, но и лидер, способный объединять людей. Считается, что именно это качество сейчас крайне необходимо немецкому футболу.
Мало времени на подготовкуПериод адаптации для нового тренера будет недолгим. Сборная Германии планирует провести четыре международных матча в конце сентября и начале октября. Клоппу предстоит за это короткое время изменить игровой стиль команды и привить футболистам свою философию.
Напомним, что Юрген Клопп долгие годы возглавлял «Ливерпуль», с которым выигрывал Английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Его приход в сборную вселяет большие надежды в немецких футбольных болельщиков, так как команда не могла добиться ожидаемых результатов на последних крупных турнирах.
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