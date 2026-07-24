Intel догоняет TSMC в гонке 1,4-нм чипов: производство начнется в 2028 году

Ведущий представитель полупроводниковой индустрии, корпорация Intel, официально подтвердила, что начнет массовое производство по своему самому передовому технологическому процессу — 14А (класс 1,4 нанометра) на год раньше запланированного срока, то есть в 2028 году. Этот шаг является важной частью стратегии компании по восстановлению позиций, утраченных в технологической гонке за последние годы, и выравниванию уровня с основным конкурентом — тайваньской компанией TSMC. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в ходе отчета по итогам второго квартала сообщил, что процесс перехода на новую технологию идет быстрее, чем ожидалось. По данным иксбт.ком, компания намерена выпустить свои первые тестовые процессоры на базе технологии 14А уже во второй половине 2027 года. Ожидается, что окончательное решение о расширении массового производства будет принято во втором квартале 2028 года.

«Меня радует растущий интерес клиентов к технологическому процессу Intel 14А. Я уверен, что 14А станет высококонкурентным решением на рынке по таким ключевым показателям, как производительность, энергоэффективность, плотность компонентов и себестоимость», — подчеркнул Лип-Бу Тан. По его словам, новая технология будет привлекательна не только для продуктов Intel, но и для внешних заказчиков.

Успехи подразделения Intel Фундрй

Подразделение Intel Фундрй, занимающееся контрактным производством чипов, также демонстрирует положительные результаты. По итогам второго квартала текущего года технологические процессы Intel 7, Intel 3 и Intel 18А опередили внутренние производственные планы. Этот успех объясняется повышением выхода годных кристаллов, сокращением времени подготовки пластин и оптимизацией производственных процессов.

В настоящее время компания сосредоточена на технологии 18А, которая послужит фундаментом для следующего поколения процессоров. Уже начато тестирование улучшенной версии этой технологии — 18А-П. Однако именно технологию 14А в Intel считают следующим большим скачком в чипмейкерской индустрии.

Преимущества технологий будущего

По данным компании, новая 1,4-нм технология обладает лучшими характеристиками транзисторов по сравнению с 18А, а количество дефектов значительно снизилось. Партнерам уже предоставлен набор инструментов разработки ПДК 0.5, а в октябре ожидается выпуск более функциональной версии ПДК 0.9.

Intel в настоящее время расширяет библиотеку готовых ИП-блоков для нового техпроцесса и продолжает переговоры с потенциальными заказчиками. Хотя имена конкретных клиентов пока не разглашаются, компания отмечает, что спрос на технологию 14А стабильно растет как со стороны внутренних подразделений, так и со стороны внешних разработчиков микросхем.

На фоне этих новостей Intel стремится укрепить свои позиции на мировом рынке. Если в 2028 году удастся успешно наладить производство 1,4-нм чипов, это может ознаменовать новую эру для компьютерной техники и систем AI. Для пользователей это означает появление в будущем еще более мощных и энергоэффективных ноутбуков и серверного оборудования.