Анкалаев признал силу Гуськова: «Меня это не пугает»

·50·Спорт
Анкалаев признал силу Гуськова: «Меня это не пугает»

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев заявил, что, несмотря на смену соперника, его главная цель остается прежней. Российский боец, нацеленный на завоевание чемпионского пояса, особо отметил нокаутирующий удар Богдана Гуськова.

Анкалаев подчеркнул, что хорошо понимает опасные стороны своего оппонента, однако это не вызывает у него страха или беспокойства.

Гуськов выйдет в октагон вместо Раунтри

Изначально Магомед Анкалаев должен был сразиться с Халилом Раунтри. Однако после смены соперника его место занял представитель Узбекистана Богдан Гуськов.

По словам Анкалаева, это изменение в определенной степени влияет на процесс подготовки, так как стили ведения боя у этих двух атлетов различаются.

«Халил Раунтри был левшой. А Богдан — правша», — сказал Анкалаев.

По этой причине тренерскому штабу пришлось адаптировать план на бой под особенности нового соперника.

«Гуськов может нокаутировать любого бойца»

Анкалаев назвал самым опасным оружием Гуськова его мощный удар.

«У Гуськова есть сильный удар, способный нокаутировать любого бойца. Это очень опасно», — отметил бывший претендент.

Узбекский боец способен создать серьезные проблемы одним точным попаданием, поэтому каждая секунда поединка будет иметь значение.

Хотя Анкалаев не недооценивает возможности соперника, он заявил, что не планирует действовать с излишней осторожностью.

«Меня это не пугает»

Российский боец подчеркнул, что нокаутирующая мощь Гуськова не оказывает на него психологического давления.

«Меня это не пугает и не беспокоит. Нет нужды в излишней осторожности. Я здесь уже давно. Я выйду в октагон и сделаю свою работу».

Это заявление показывает, что Анкалаев намерен вести бой в своем стиле и с первых минут захватить инициативу.

Цель Анкалаева неизменна

Несмотря на замену оппонента, главная цель Анкалаева остается прежней — продолжить путь к завоеванию чемпионского пояса.

Для Гуськова же победа над таким соперником может стать одним из самых значимых достижений в карьере. Поэтому главной интригой противостояния станет столкновение опыта Анкалаева и мощного удара Богдана.

Как вы думаете, сможет ли Богдан Гуськов удивить Анкалаева своим сильным ударом? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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