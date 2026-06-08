Антонио Рюдигер продлевает контракт с Реал Мадрид

Несмотря на критику в адрес немецкого защитника Антонио Рюдигера, он близок к продолжению сотрудничества с Реал Мадрид. Футболист поделился в социальных сетях фотографией с президентом клуба Флорентино Пересом, намекнув на подписание нового соглашения. Ожидается, что 33-летний центральный защитник, чей действующий контракт подходит к концу, останется в Мадриде еще на один сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В клубе продолжаются масштабные изменения. По сообщениям, Реал Мадрид работает над трансферами защитника Ливерпуля Ибраимы Конате и игрока Интера Дензела Думфриса с целью усиления состава. Также слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью на тренерский мостик накаляют обстановку вокруг команды.

Пока стиль игры и поведение Антонио Рюдигера на поле подвергаются резкой критике в Германии, бывший футболист Джермейн Джонс выступил в его защиту. По словам Джонса, игроки с таким характером, как Рюдигер, крайне важны как для клуба, так и для сборной.

«Я уважаю Лотара Маттеуса, но не согласен с ним в вопросе Рюдигера. Антонио — опора Реал Мадрид и сборной. Неправильно оценивать его только по отдельным эпизодам», — подчеркнул Джонс. По его мнению, агрессивный стиль игры защитника часто неправильно интерпретируется.