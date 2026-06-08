Антонио Рюдигер продлевает контракт с Реал Мадрид

·4·Спорт
Антонио Рюдигер продлевает контракт с Реал Мадрид

Несмотря на критику в адрес немецкого защитника Антонио Рюдигера, он близок к продолжению сотрудничества с Реал Мадрид. Футболист поделился в социальных сетях фотографией с президентом клуба Флорентино Пересом, намекнув на подписание нового соглашения. Ожидается, что 33-летний центральный защитник, чей действующий контракт подходит к концу, останется в Мадриде еще на один сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В клубе продолжаются масштабные изменения. По сообщениям, Реал Мадрид работает над трансферами защитника Ливерпуля Ибраимы Конате и игрока Интера Дензела Думфриса с целью усиления состава. Также слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью на тренерский мостик накаляют обстановку вокруг команды.

Пока стиль игры и поведение Антонио Рюдигера на поле подвергаются резкой критике в Германии, бывший футболист Джермейн Джонс выступил в его защиту. По словам Джонса, игроки с таким характером, как Рюдигер, крайне важны как для клуба, так и для сборной.

«Я уважаю Лотара Маттеуса, но не согласен с ним в вопросе Рюдигера. Антонио — опора Реал Мадрид и сборной. Неправильно оценивать его только по отдельным эпизодам», — подчеркнул Джонс. По его мнению, агрессивный стиль игры защитника часто неправильно интерпретируется.

Реал МадридАнтонио РюдигерТрансферыЛа ЛигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Алисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в ЧелсиАлисса Томпсон рассказала о дебютном сезоне в ЧелсиСегодня, 15:52Роберто Манчини снова возвращается на пост главного тренера сборной ИталииРоберто Манчини снова возвращается на пост главного тренера сборной ИталииСегодня, 15:37Легенда «Реал Мадрида» Жозе Моуринью пополняет тренерский штабЛегенда «Реал Мадрида» Жозе Моуринью пополняет тренерский штабСегодня, 15:35Де ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и РодриДе ла Фуэнте прокомментировал столкновение Гави и РодриСегодня, 15:16Реал Мадрид требует лишить Барселону титуловРеал Мадрид требует лишить Барселону титуловСегодня, 15:16Куман раскрыл секрет необычных матчей Нидерландов и Узбекистана...Куман раскрыл секрет необычных матчей Нидерландов и Узбекистана...Сегодня, 15:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)