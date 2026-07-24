Боруссия Дортмунд отправила предложение по Саиду Эль-Мала: сделка не состоялась

Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд выступил с официальным предложением о трансфере талантливого нападающего «Кёльна» Саида Эль-Мала. Однако первая попытка дортмундцев не увенчалась успехом. Согласно информации Sky Sport, руководство «Кёльна» считает предложенную сумму значительно ниже рыночной стоимости своего футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

«Боруссия» Дортмунд предложила за 19-летнего футболиста в общей сложности 42 миллиона евро. Этот пакет включал 26 миллионов евро гарантированных выплат, 8 миллионов евро легкодостижимых бонусов и еще 8 миллионов евро в виде дополнительных средств, выплачиваемых при выполнении более сложных условий. Но «Кёльн» отклонил это предложение, даже не рассматривая его.

Несостоявшаяся сделка с «Брентфордом»

Столь жесткая позиция «Кёльна» не случайна. Ранее английский «Брентфорд» выразил готовность заплатить за Саида Эль-Мала 50 миллионов евро (45 млн гарантированно и 5 млн бонусами), и стороны даже достигли взаимного согласия. Однако в последний момент трансфер сорвался, так как мать и агент футболиста не дали окончательного разрешения.

В настоящее время «Кёльн» не намерен отпускать свою звезду за сумму, меньшую, чем та, что предлагал «Брентфорд». «Боруссии» Дортмунд же для конкурентоспособности на трансферном рынке потребуется значительно увеличить свое предложение. В противном случае вице-чемпионы Бундеслиги могут не заполучить молодого таланта.

Главный тренер «Кёльна» Рене Вагнер подчеркнул, что слухи вокруг трансфера не повлияли на настрой Саида Эль-Мала на тренировках. По словам тренера, футболист ведет себя профессионально и выкладывается в каждой игре. «Он каждый день показывает себя полноценным членом команды и не дает понять, что его мысли заняты чем-то другим», — говорит Рене Вагнер.

Тем не менее, спортивный директор клуба Томас Кесслер намекнул, что двери для переговоров открыты. По его словам, если предложенная сумма приблизится к ожиданиям клуба, руководство готово сесть за стол переговоров. Пока Саид Эль-Мала остается в составе «Кёльна», но вероятность изменения ситуации до закрытия трансферного окна остается высокой.