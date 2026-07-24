Илон Маск назвал главное препятствие для проекта Tesla Роботакси

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о самых больших рисках и ограничениях на пути расширения проекта автономных такси — Роботакси. По его словам, несмотря на то, что техническое развитие системы идет очень быстрыми темпами, компания вынуждена действовать крайне осторожно в вопросах безопасности. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает об этом.

Маск отметил, что ежегодно на дорогах США в результате ДТП погибает 30–40 тысяч человек, однако большинство этих случаев не привлекают внимания широкой общественности. Но одно происшествие с участием Tesla может вызвать резонанс во всем мире и поставить крест на будущем проекта. Именно этот фактор является главным препятствием для популяризации сервиса Роботакси.

Даже одна смерть может изменить всё

Глава Tesla не скрыл, что обеспокоен реакцией регулирующих органов. По его мнению, если автономный автомобиль причинит кому-либо вред, это станет сенсацией мирового масштаба. В такой ситуации государственные надзорные органы могут немедленно вмешаться, ограничив деятельность сервиса или полностью запретив его. «Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул предприниматель.

Основная цель компании — не просто выпустить на дороги больше беспилотных машин, а обеспечить абсолютную безопасность технологии. По словам Маска, Роботакси должен быть доведен до уровня, при котором он представляет минимальный риск не только для людей, но и для животных. Только после гарантии высокого уровня безопасности появится возможность для масштабного развертывания сервиса.

Технологическая интеграция и планы на будущее

В то же время Tesla продолжает технологически совершенствовать свои автомобили нового поколения. Ранее стало известно, что модели Кйберкаб, входящие в линейку Роботакси, получили прямую интеграцию с комплектом спутникового интернета Starlink В5. Это обеспечивает автомобилю постоянную связь и получение обновлений карт и систем в режиме реального времени.

Для развивающихся рынков аспекты безопасности данной технологии также крайне важны. В то время как повышение безопасности дорожного движения является актуальным вопросом, такой серьезный подход гигантов, как Tesla, к безопасности показывает, насколько осторожно автономные транспортные средства будут внедряться в нашу жизнь в будущем.

Подводя итог, успех проекта Tesla Роботакси зависит не только от совершенства программного обеспечения, но и от доверия общества и надзорных органов к этой технологии. Илон Маск хорошо понимает, что для завоевания этого доверия необходимо избегать любых ошибок.