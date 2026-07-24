Челси укрепляет линию обороны: трансфер Максанса Лакруа согласован

Лондонский Челси находится на пороге совершения очередного крупного приобретения в летнее трансферное окно. «Аристократы» достигли соглашения о переходе центрального защитника Кристал Пэлас Максанса Лакруа. Эта сделка оценивается как важный шаг на пути к решению проблем в оборонительной линии лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, стоимость трансфера составит около 52 миллионов фунтов стерлингов (69 миллионов долларов). 26-летний игрок сборной Франции должен пройти медицинское обследование в пятницу. После этого он подпишет шестилетний контракт со Стэмфорд Бридж, рассчитанный до 2032 года.

Конкуренция в защите и изменения в составе

Приход Лакруадолжен кардинально изменить иерархию в обороне. В частности, будущее таких защитников команды, как Бенуа Бадьяшиль, Тосин Адарабиойо, Уэсли Фофана, Трево Чалоба и Маланг Сарр, может оказаться под вопросом. Новый главный тренер Хаби Алонсо намерен как можно быстрее адаптировать новичка к команде в ходе предсезонной подготовки.

Максанс Лакруа ростом 190 сантиметров в прошлом сезоне провел 55 матчей за Кристал Пэлас во всех турнирах, став неотъемлемой частью команды. Его стремительный прогресс после перехода из Вольфсбурга привел к тому, что рыночная стоимость игрока выросла в несколько раз по сравнению с 18 миллионами евро.

По информации Goal.com, Кристал Пэлас уже начал поиски замены своему лидеру. «Орлы» рассматривают варианты с приобретением Крислена Матсимы из Аугсбурга и Чибуйке Нваиву из Трабзонспора. Лондонцам необходимо действовать оперативно, чтобы сохранить стабильность в обороне до закрытия трансферного окна.

Этот трансфер Челси соответствует долгосрочной стратегии руководства клуба. Команда получает не только физически мощного защитника, но и игрока, способного качественно работать с мячом в современном футболе. Опыт выступления Лакруа за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года также станет дополнительным преимуществом для клуба.