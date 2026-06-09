Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира из-за травмы

За несколько дней до старта чемпионата мира сборная Нидерландов понесла серьезную потерю. Талантливый и надежный защитник европейского гранда Юрриен Тимбер неожиданно получил тяжелую травму паха и официально выбыл из важнейшего турнира в своей карьере. Эта печальная новость огорчила не только представителей «страны тюльпанов», но и футбольных болельщиков по всему миру.

После тщательных обследований медицинским штабом и консультаций с врачами стало окончательно ясно, что футболист не сможет выйти на поле на этом престижном мундиале. Из-за серьезности травмы Тимбер вынужден начать длительный курс лечения. Главный тренер сборной Роналд Куман оперативно решил устранить возникшую проблему и восполнить пробел в обороне, вызвав в состав нового кандидата — Лютсарела Гертруйду.

Гертруйда, ставший новым членом сборной, принадлежит немецкому клубу «РБ Лейпциг». Однако прошлый сезон он провел в аренде в английском «Сандерленде», где своими качественными выступлениями на высоком уровне привлек внимание специалистов. Теперь этот талантливый защитник постарается достойно заменить Тимбера в матчах чемпионата мира.

Стоит отметить, что сборная Нидерландов начнет свое выступление на текущем мировом первенстве в конце этой недели, а именно 14 июня, в напряженном матче против сильной сборной Японии. Несмотря на эту потерю перед турниром, подопечные Роналда Кумана нацелены на высокие результаты в соревновании.

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