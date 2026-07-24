Новая эра в медицине: запущена доставка лекарств с помощью дронов

В Сахалинской области России впервые была успешно проведена операция по реальной доставке медицинских грузов с помощью беспилотного летательного аппарата. Это событие стало важным поворотным моментом для медицины региона, расширяющим возможности оказания экстренной помощи в отдаленных и труднодоступных районах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Полет был организован компанией «Аврора БАС», а транспортную задачу выполнил дрон самолетного типа «Аист», разработанный компанией «Дрон Солюшнс». Аппарат преодолел расстояние в 32 километра от центральной районной больницы Корсакова до села Озерское. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Примечательно, что дрон не только доставил медикаменты по назначению, но и привез обратно образцы крови пациентов. Этот процесс отслеживался в онлайн-режиме через платформу идентификации на базе государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Скорость и контроль температуры

Дрон «Аист» оснащен специальным термобоксом, подключенным к бортовой сети аппарата. Это позволяет безопасно хранить термочувствительные лекарственные средства и биологические материалы независимо от температуры внешней среды. Например, в день первого полета, несмотря на довольно высокую температуру воздуха, грузы сохранялись в установленных пределах.

Самым большим преимуществом новой системы является ее скорость. Расстояние от Корсакова до Озерского дрон преодолел за 19 минут. Это в два раза быстрее, чем время доставки на автомобиле. В чрезвычайных ситуациях, особенно когда человеческая жизнь зависит от секунд, такая оперативность имеет решающее значение.

Специалисты отмечают, что воздушные маршруты особенно полезны в условиях бездорожья после зимних штормов. В условиях Узбекистана внедрение таких технологий для повышения качества медицинского обслуживания в предгорных и отдаленных селах также считается перспективным. Доставка лекарств с помощью дронов не только экономит время, но и может снизить логистические затраты.

Успех этого проекта открывает путь к широкому использованию беспилотной авиации в гражданских целях в будущем, в частности, в социальной сфере. В настоящее время продолжаются работы по запуску системы на регулярной основе и дальнейшему совершенствованию безопасности полетов.