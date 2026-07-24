Европейский трансферный рынок: Реал Мадрид готов расстаться со звездами

·54·Спорт
Европейский трансферный рынок: Реал Мадрид готов расстаться со звездами

Ведущие европейские клубы принимают неожиданные решения перед новым сезоном, стремясь усилить составы и сохранить финансовый баланс. В центре последних изменений на трансферном рынке находятся испанский Реал Мадрид и представители Английской Премьер-лиги. Мадридцы планируют значительно обновить свою полузащиту. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Те Сун, Реал Мадрид не против выставить на трансфер своего опорного полузащитника Орельена Тчуамени. Основным претендентом на французского футболиста называется Манчестер Юнайтед. Руководство манкунианцев готово потратить значительные средства на усиление центра поля, и Тчуамени может стать важной частью этого проекта.

Еще одна молодая звезда Мадрида, Эдуардо Камавинга, также находится под давлением. По данным инсайдера Николо Скиры, футболист обязан проявить себя на предсезонных сборах, в противном случае клуб рассмотрит вариант его продажи. «Королевский клуб» намерен усилить конкуренцию в составе и, при необходимости, пополнить бюджет за счет принятия предложений с высокой трансферной стоимостью.

Изменения в линии обороны и планы Барселоны

В центре защиты также наблюдаются интересные движения. Фабрицио Романо сообщает, что защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро близок к уходу из команды. Лондонцы уже присмотрели ему замену в лице таких игроков, как Маркос Сенеси и Кевин Дансо. В настоящее время между Интером и Тоттенхэмом ведутся переговоры, однако стороны еще не пришли к согласию по вопросу цены.

Каталонская Барселона также следит за Ромеро, но из-за финансовых ограничений пока не может сделать официальное предложение. Как пишет издание Sport, Барселона выбрала вариант с Эмериком Лапортом в качестве основной цели для укрепления линии обороны. Для этого клубу сначала потребуется продать одного из действующих защитников, чтобы освободить место в составе.

Что касается итальянского футбола, спортивный директор Наполи Джованни Манна положил конец слухам вокруг двух звезд команды — Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку. По его словам, оба футболиста останутся в команде. Несмотря на то, что высказывания Де Брёйне о бывшем тренере Антонио Конте не понравились руководству клуба, этот вопрос будет решен во внутреннем порядке после возвращения игрока из отпуска.

Согласно отчету Goal.com, ожидается, что в оставшуюся часть трансферного окна активизируются такие команды, как Манчестер Сити и Ливерпуль. Ожидается, что конкуренция между топ-клубами Премьер-лиги в последние недели станет еще более острой.

Реал МадридТрансферыФутболБарселонаМанчестер Юнайтед
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Jahongir Tursunov
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