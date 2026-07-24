AvtoVAZ начал работу над обновленной Lada Granta: ожидается модель с вариатором

·39·Авто
AvtoVAZ начал работу над обновленной Lada Granta: ожидается модель с вариатором

Крупнейший российский автопроизводитель, компания AvtoVAZ, готовится к внедрению новых технических возможностей для одной из своих самых популярных моделей — Lada Granta. Согласно плану, объявленному компанией, в ближайшие годы данная модель начнет сходить с конвейера, оснащенная вариаторной трансмиссией (КВТ). Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, руководство завода объявило о традиционном корпоративном отпуске, который продлится с 27 июля по 16 августа 2026 года. Однако этот перерыв выбран не просто для отдыха, а как удобная возможность для глубокой модернизации производственных линий. Именно в этот период специалисты завода будут заняты настройкой оборудования и технологических процессов, необходимых для сборки автомобилей с трансмиссией нового поколения.

Автоматизация производства и новые технологии

В процессе модернизации на основных линиях завода предусмотрен ряд важных технических изменений. В частности, будут установлены новые специальные манипуляторы для монтажа лобовых стекол кузова автомобиля. Также планируется перевод процесса нанесения клеев-герметиков на кузовные элементы на полностью автоматизированную систему. Это не только повысит эффективность производства, но и выведет качество сборки на новый уровень.

Установка вариатора на модель Lada Granta значительно упростит управление автомобилем в городских условиях. Учитывая, что на данный момент модель продается преимущественно с механической коробкой передач, ожидается, что вариант с автоматической трансмиссией еще больше повысит спрос среди покупателей. Это изменение является важной новостью, особенно для водителей, предпочитающих комфорт, и для молодых семей.

Когда модель поступит в продажу?

Серийное производство модификации Lada Granta с вариатором запланировано на 2027 год. Текущие подготовительные работы служат фундаментом для расширения модельного ряда и установки более технически сложных узлов в будущем. Специалисты AvtoVAZ отмечают, что новая трансмиссия должна положительно повлиять не только на комфорт, но и на экономию топлива.

Учитывая, что бренд Lada занимает свое место на автомобильном рынке Узбекистана, данные технические обновления в России могут быть интересны и местным покупателям. В настоящее время российская автопромышленность продолжает совершенствовать модели путем диверсификации базы комплектующих и работы с новыми партнерами.

AvtoVAZLada GrantaАвтомобилиРоссияТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Volkswagen Груп сократит модельную линейку на 50% для выхода из кризисаVolkswagen Груп сократит модельную линейку на 50% для выхода из кризисаСегодня, 15:57Zeekr 9Кс «ослеп» в Казахстане: функции заблокированы за пределами КитаяZeekr 9Кс «ослеп» в Казахстане: функции заблокированы за пределами КитаяСегодня, 14:59BMW M3 электрифицируется: новое поколение станет своим самым грозным конкурентомBMW M3 электрифицируется: новое поколение станет своим самым грозным конкурентомСегодня, 10:54Lada Azimut впервые оснастили датчиками бокового удара и успешно испыталиLada Azimut впервые оснастили датчиками бокового удара и успешно испыталиСегодня, 01:53КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуКамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуВчера, 19:53В Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВ Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВчера, 18:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем