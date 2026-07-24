AvtoVAZ начал работу над обновленной Lada Granta: ожидается модель с вариатором

Крупнейший российский автопроизводитель, компания AvtoVAZ, готовится к внедрению новых технических возможностей для одной из своих самых популярных моделей — Lada Granta. Согласно плану, объявленному компанией, в ближайшие годы данная модель начнет сходить с конвейера, оснащенная вариаторной трансмиссией (КВТ). Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, руководство завода объявило о традиционном корпоративном отпуске, который продлится с 27 июля по 16 августа 2026 года. Однако этот перерыв выбран не просто для отдыха, а как удобная возможность для глубокой модернизации производственных линий. Именно в этот период специалисты завода будут заняты настройкой оборудования и технологических процессов, необходимых для сборки автомобилей с трансмиссией нового поколения.

Автоматизация производства и новые технологии

В процессе модернизации на основных линиях завода предусмотрен ряд важных технических изменений. В частности, будут установлены новые специальные манипуляторы для монтажа лобовых стекол кузова автомобиля. Также планируется перевод процесса нанесения клеев-герметиков на кузовные элементы на полностью автоматизированную систему. Это не только повысит эффективность производства, но и выведет качество сборки на новый уровень.

Установка вариатора на модель Lada Granta значительно упростит управление автомобилем в городских условиях. Учитывая, что на данный момент модель продается преимущественно с механической коробкой передач, ожидается, что вариант с автоматической трансмиссией еще больше повысит спрос среди покупателей. Это изменение является важной новостью, особенно для водителей, предпочитающих комфорт, и для молодых семей.

Когда модель поступит в продажу?

Серийное производство модификации Lada Granta с вариатором запланировано на 2027 год. Текущие подготовительные работы служат фундаментом для расширения модельного ряда и установки более технически сложных узлов в будущем. Специалисты AvtoVAZ отмечают, что новая трансмиссия должна положительно повлиять не только на комфорт, но и на экономию топлива.

Учитывая, что бренд Lada занимает свое место на автомобильном рынке Узбекистана, данные технические обновления в России могут быть интересны и местным покупателям. В настоящее время российская автопромышленность продолжает совершенствовать модели путем диверсификации базы комплектующих и работы с новыми партнерами.