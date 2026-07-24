Неймар ответил на критику: бразильская звезда поставил точку в скандале из-за покера

·60·Спорт
Неймар ответил на критику: бразильская звезда поставил точку в скандале из-за покера

Нападающий бразильского клуба «Сантос» Неймар резко ответил на критику в адрес своей личной жизни и тренировочного режима. Футболист столкнулся с давлением со стороны болельщиков и СМИ из-за того, что появился на покерном турнире во время процесса восстановления после травмы. 34-летний форвард подчеркнул, что выполняет свои профессиональные обязанности, и призвал критиков заниматься своим делом. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно развитию событий, Неймар принял участие в покерном турнире БСОП Винтер в то время, как команда «Сантос» отправилась на выездной матч Южноамериканского кубка против венесуэльского клуба «Универсидад Сентраль». Участие звездного игрока в развлекательном мероприятии в период, когда команда готовилась к важному матчу, вызвало множество дискуссий. Однако сам футболист внес ясность в эту ситуацию.

Баланс тренировок и отдыха

Как сообщает издание Goal.com, Неймар опубликовал специальное видеообращение в социальных сетях, объяснив, что покерный турнир пришелся на его официальный выходной. По его словам, утром того же дня он провел тренировку в тренажерном зале и отправился на турнир только в свободное время. Футболист также поделился кадрами тренировочного процесса, чтобы доказать, что ставит свою физическую форму и обязательства перед клубом на первое место.

«Я здесь готовлюсь ко второй тренировке. Много говорили о том, что я играл в покер в свой выходной. Но я работал и утром того дня. Причина, по которой я не поехал с командой на выезд, заключается в том, что я только вернулся к тренировкам», — подчеркнул Неймар. Продолжая свою мысль, он обратился к критикам: «Теперь мне можно продолжить тренировку или вы продолжите ворчать? Занимайтесь своим делом!» — заявил он.

Главный тренер «Сантоса» Кука также держит ситуацию под контролем. Тренерский штаб принял решение не брать Неймара на матч в Венесуэлу, чтобы постепенно восстановить его физическую форму. В настоящее время опытный форвард завершил все тактические тренировки и полностью готов к возвращению в основной состав.

Важный этап для «Сантоса»

Возвращение Неймара на поле — именно то, что нужно «Сантосу». В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав всего 21 очко после 19 игр. Предстоящий матч против клуба «Шапекоэнсе», который пройдет в субботу, 25 июля, на стадионе «Вила Белмиро», имеет решающее значение для улучшения положения команды в таблице.

Каждый шаг Неймара интересен и для футбольных болельщиков Узбекистана, так как он остается одной из самых ярких и противоречивых фигур мирового футбола. Ожидается, что его игра за «Сантос» и физическое состояние напрямую повлияют на общие результаты команды в этом сезоне.

НеймарСантосБразилияФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
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