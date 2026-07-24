Рафаэл Леау переезжает в Турцию: Фенербахче готов выложить 60 млн евро за звезду Милана

·38·Спорт
Рафаэл Леау переезжает в Турцию: Фенербахче готов выложить 60 млн евро за звезду Милана

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Согласно последним сообщениям, стамбульский «Фенербахче» вступил в серьезную борьбу за футболиста и готов сделать решающие шаги по трансферу. Ожидается, что этот переход станет одной из самых громких сделок не только в Турции, но и на европейском футбольном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным издания Корриере делло Sport, руководство «Милана» готово продать свою звезду за сумму около 50-60 миллионов евро. Клуб намерен использовать эти средства для усиления состава, в частности, для восстановления финансового баланса после трансферов таких игроков, как Марио Хила и Гонсалу Рамуш. В настоящее время представители «Фенербахче» уже прибыли в Милан для встречи с агентами футболиста.

Высокая зарплата и конкуренция

«Фенербахче» предлагает Рафаэлу Леау зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Это один из рекордных показателей для чемпионата Турции. Примечательно, что в борьбе за игрока участвует и другой стамбульский гранд — «Галатасарай». Однако на данный момент «Фенербахче» значительно опережает своего конкурента по части предложения.

Согласно сообщению Gazzetta делло Sport, тот факт, что Рафаэл Леау провел часть отпуска в Турции, породил множество слухов. Сам футболист заявлял, что готов к новым вызовам и не будет играть в Италии ни за какой другой клуб, кроме «Милана». Если не поступит предложений от грандов Английской Премьер-лиги или испанской Ла Лиги, турецкий вариант может стать для него приоритетным направлением.

Пока Рафаэл Леау не спешит принимать окончательное решение. Ожидается, что он присоединится к предсезонному турне клуба по Австралии. Также запланировано участие футболиста в коммерческих мероприятиях в Бразилии. «Милан» ожидает официального предложения и намерен прояснить ситуацию до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Рафаэл Леау выходил на поле и забивал гол в матче против сборной Узбекистана на прошлом чемпионате мира. Несмотря на то, что его результативность на международном и клубном уровне привлекла внимание многих команд, на данный момент только турецкие клубы выступают с конкретными и финансово привлекательными предложениями.

МиланРафаэл ЛеауФенербахчеТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Никто не хотел с ним драться»: Гуськов о бое с Анкалаевым«Никто не хотел с ним драться»: Гуськов о бое с АнкалаевымСегодня, 18:33Клопп назначен главным тренером сборной ГерманииКлопп назначен главным тренером сборной ГерманииСегодня, 18:22Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Сегодня, 18:19Интер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероИнтер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероСегодня, 18:13«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в Италию«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в ИталиюСегодня, 17:33Фиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюФиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюСегодня, 17:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость