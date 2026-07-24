Рафаэл Леау переезжает в Турцию: Фенербахче готов выложить 60 млн евро за звезду Милана

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Согласно последним сообщениям, стамбульский «Фенербахче» вступил в серьезную борьбу за футболиста и готов сделать решающие шаги по трансферу. Ожидается, что этот переход станет одной из самых громких сделок не только в Турции, но и на европейском футбольном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным издания Корриере делло Sport, руководство «Милана» готово продать свою звезду за сумму около 50-60 миллионов евро. Клуб намерен использовать эти средства для усиления состава, в частности, для восстановления финансового баланса после трансферов таких игроков, как Марио Хила и Гонсалу Рамуш. В настоящее время представители «Фенербахче» уже прибыли в Милан для встречи с агентами футболиста.

Высокая зарплата и конкуренция

«Фенербахче» предлагает Рафаэлу Леау зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Это один из рекордных показателей для чемпионата Турции. Примечательно, что в борьбе за игрока участвует и другой стамбульский гранд — «Галатасарай». Однако на данный момент «Фенербахче» значительно опережает своего конкурента по части предложения.

Согласно сообщению Gazzetta делло Sport, тот факт, что Рафаэл Леау провел часть отпуска в Турции, породил множество слухов. Сам футболист заявлял, что готов к новым вызовам и не будет играть в Италии ни за какой другой клуб, кроме «Милана». Если не поступит предложений от грандов Английской Премьер-лиги или испанской Ла Лиги, турецкий вариант может стать для него приоритетным направлением.

Пока Рафаэл Леау не спешит принимать окончательное решение. Ожидается, что он присоединится к предсезонному турне клуба по Австралии. Также запланировано участие футболиста в коммерческих мероприятиях в Бразилии. «Милан» ожидает официального предложения и намерен прояснить ситуацию до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Рафаэл Леау выходил на поле и забивал гол в матче против сборной Узбекистана на прошлом чемпионате мира. Несмотря на то, что его результативность на международном и клубном уровне привлекла внимание многих команд, на данный момент только турецкие клубы выступают с конкретными и финансово привлекательными предложениями.