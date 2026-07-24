Джошуа Зиркзее дал согласие на возвращение в Италию: Ювентус усиливает атаку

·31·Спорт
Джошуа Зиркзее дал согласие на возвращение в Италию: Ювентус усиливает атаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее близок к продолжению карьеры в итальянской Серии А. Нидерландский футболист дал предварительное согласие на переход в туринский «Ювентус». Этот трансфер является частью стратегии туринского клуба по радикальному обновлению линии атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным издания Ла Gazzetta делло Sport, Джошуа Зиркзее хочет вернуться в знакомый ему чемпионат Италии после короткого и не самого удачного периода в Английской Премьер-лиге. Руководство «Ювентуса» в данный момент активизировало переговоры с агентом футболиста Киа Джурабчианом по поводу арендного соглашения.

Грандиозные планы туринцев

«Ювентус» не намерен ограничиваться только Джошуа Зиркзее. Спортивный директор клуба Рикки Массара также рассматривает кандидатуру игрока «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани с целью дальнейшего усиления атаки. По имеющимся данным, на покупку нападающего парижан планируется выделить 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джошуа Зиркзее показал яркую игру в составе «Болоньи», записав на свой счет 12 голов и 7 результативных передач. Однако после переезда в Англию он столкнулся с трудностями при попадании в основной состав «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что за последние два сезона он принял участие в 68 матчах, лишь в 19 из них он выходил в стартовом составе.

Как пишет Goal.com, главный тренер туринского клуба Лучано Спаллетти считает нидерландского форварда технически сильным исполнителем, который идеально вписывается в его тактическую схему. Из-за травмы молодого нападающего команды Джеффа Экатора усиление линии атаки стало для клуба первоочередной задачей.

Руководство клуба рассчитывает создать более динамичную линию атаки, объединив техническое мастерство Джошуа Зиркзее и скорость Коло Муани. В настоящее время генеральный директор команды Джованни Карневали работает над тем, чтобы завершить оба трансфера в кратчайшие сроки.

На данный момент «Ювентус» продолжает подготовку к новому сезону. В первом туре Серии А команда встретится с «Фрозиноне». Тренерский штаб ожидает, что трансферы будут оформлены как можно скорее, чтобы новые игроки быстрее адаптировались в команде.

ЮвентусМанчестер ЮнайтедДжошуа ЗиркзееТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
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