Отношения между Барселоной и Ферраном Торресом охладели: футболист близок к уходу

Нападающий каталонской Барселоны Ферран Торрес оказался в центре серьезных сомнений относительно своего будущего в команде. Испанский футболист недоволен тем, что руководство клуба и тренерский штаб не проявляют к нему должного уважения. Эта ситуация значительно повысила вероятность его ухода из команды в ближайшие трансферные окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, предоставленной спортивным изданием, руководство Барселоны выходило на связь с окружением игрока, однако окончательного решения пока не принято. Несмотря на то, что действующий контракт Торреса рассчитан до лета 2027 года, переговоры между сторонами зашли в тупик. Футболист разочарован тем, что, несмотря на его эффективность на поле, клуб постоянно ставит под сомнение его будущее.

Отсутствие признания внутри клуба

Ферран Торрес в свое время многим пожертвовал ради того, чтобы надеть футболку Барселоны. Однако в последние месяцы он чувствует, что его больше ценят за пределами клуба, чем внутри него. В частности, даже его хорошие результаты при выходе на замену не смогли полностью укрепить доверие руководства к нему. Это привело к заморозке диалога о новом контракте.

Другие гранды, следящие за ситуацией, уже перешли к действиям. По сообщениям, на столе у футболиста есть как минимум два серьезных предложения. Если каталонский клуб не предпримет решительных мер для исправления ситуации, становится почти очевидно, что Торрес покинет команду в зимнее или летнее трансферное окно.

Успех в сборной и запас в клубе

Интересно, что в составе сборной Испании Ферран Торрес имеет совершенно иной статус. Под руководством Луиса де ла Фуэнте он стал одной из ключевых фигур в атакующей линии команды. Его умные перемещения, решающие передачи и голы играют важную роль в успехах сборной. Именно яркая игра на международной арене обеспечивает высокий интерес к нему.

Руководство Барселоны на самом деле намерено сохранить футболиста, но для этого им придется убедить Торреса в том, что он является важной частью их проекта. На данный момент отношения между сторонами заметно охладели, и ожидается, что предстоящая в ближайшее время решающая встреча прояснит судьбу игрока.

Этот трансферный процесс интересен и для узбекских футбольных болельщиков, поскольку любые изменения в составе Барселоны не могут не повлиять на общий стиль игры и атакующий потенциал команды. Уход такого универсального нападающего, как Ферран Торрес, может стать потерей и для клуба.