В столице Индии отключили мобильный интернет из-за массовых протестов

·61·Технологии
В столице Индии отключили мобильный интернет из-за массовых протестов

Правительство Индии отдало распоряжение телекоммуникационным компаниям приостановить услуги мобильного интернета в центральных районах Дели. Эта жесткая мера была принята на фоне масштабных протестов молодежи. Как сообщает агентство Reuters, демонстранты требуют отставки министра образования страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Представители правительства и Министерства телекоммуникаций пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу этого решения. Ведущие провайдеры Индии — Джио, принадлежащий миллиардеру Мукешу Амбани, а также Бхарти Аиртел и Водафоне-Идеа — также оставили запросы журналистов без ответа.

Сообщается, что в четверг вечером, 23 июля, во многих районах центральной части Дели сеть передачи мобильных данных полностью перестала работать. Эта ситуация создала серьезные проблемы не только для протестующих, но и для обычных жителей и предпринимателей. В частности, владельцы магазинов и ресторанов жалуются на невозможность приема онлайн-платежей.

Причины протестов и кризис в системе образования

Основная причина демонстраций связана с крупным скандалом, произошедшим в мае. Тогда стало известно, что материалы вступительных экзаменов в вузы были обнародованы раньше срока. Эта утечка затронула судьбы около 2 миллионов студентов и вызвала волну протестов по всей стране.

Студенты и активисты со прошлого месяца разбивают лагеря в центре Дели, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана. По их мнению, министерство несет прямую ответственность за коррупцию в системе и неспособность обеспечить безопасность данных. Из-за обострения ситуации власти решили ограничить цифровую связь для предотвращения беспорядков.

В Индии практика отключения интернета во время массовых мероприятий или протестов встречается довольно часто. Правительство обычно объясняет это необходимостью предотвращения распространения дезинформации и поддержания общественного порядка. Однако правозащитники подчеркивают, что такие меры нарушают свободу слова и право на доступ к информации.

На данный момент точной информации о том, когда связь в центре столицы будет восстановлена, нет. Протестующие заявляют, что не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Это событие вновь вывело на повестку дня вопросы реформ в системе образования Индии и прозрачности государственного управления.

ИндияДелиИнтернетПротестыОбразование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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