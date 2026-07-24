Арсенал представил новую гостевую форму в стиле 90-х

·66·Спорт
Арсенал представил новую гостевую форму в стиле 90-х

Лондонский клуб «Арсенал» и бренд адидас официально представили новую гостевую форму на сезон 2026-27. Этот комплект является современной интерпретацией одного из самых узнаваемых дизайнов в истории клуба — легендарного стиля «Бруисед Банана» («Мятый банан») начала 1990-х годов. Готовясь к новому сезону в качестве чемпиона Английской Премьер-лиги, «канониры» стремятся отдать дань уважения своей истории через этот комплект. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Новая форма выполнена на темно-синей основе, на которой изображены геометрические узоры, напоминающие оригинальный дизайн 1991-1993 годов. На экипировке классический логотип Трефоил от адидас и эмблема клуба гармонично сочетаются с желтыми и красными деталями. Как отмечает издание Goal.com, этот дизайн призван не только вызвать чувство ностальгии, но и символизировать стремление команды к новым победам.

Сочетание истории и современности

В презентации новой формы приняли участие защитник команды Риккардо Калафьори, полузащитник Деклан Райс, легенда клуба Иан Райт, а также звезда женской команды Хлоя Келли. В рамках мероприятия была показана серия короткометражных фильмов с участием футболистов и болельщиков, рассказывающих о важности футбольной формы для фанатов и традициях клуба.

«Мы все с нетерпением ждем возможности выйти на поле в этой форме. Мы знаем, насколько дизайн «Бруисед Банана» дорог нашим болельщикам — даже сегодня можно увидеть многих людей, носящих одежду в этом стиле. Ношение формы с такой богатой историей дает нам дополнительную мотивацию», — подчеркнул Риккардо Калафьори во время презентации.

Технологически форма оснащена новейшей системой КЛИМАКУЛ+ от адидас. Эта технология помогает регулировать температуру тела футболистов, обеспечивая высокий уровень комфорта за счет отвода влаги и стратегических зон вентиляции. Это способствует повышению выносливости спортсменов во время динамичных матчей.

Команда под руководством Микеля Артеты нацелена на защиту своего титула и успех в крупных турнирах. Как добавил Калафьори, команда не только гордится прошлым, но и стремится создать свое новое наследие, даря болельщикам еще больше радостных моментов. Новая форма воплощает именно эту идею.

Эта новость, несомненно, вызовет большой интерес и у болельщиков «Арсенала» в Узбекистане, поскольку ретро-стиль команды 90-х популярен среди коллекционеров и любителей футбола в нашем регионе так же, как и во всем мире. Ожидается, что новая форма поступит в продажу в официальных магазинах в ближайшие дни.

АрсеналАнглийская Премьер-лигаФутболAdidasРиккардо Калафьори
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