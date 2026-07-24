Актриса Муборак Абдуллаева приобрела новую квартиру! (видео)

Муборак Абдуллаева объявила в социальных сетях о покупке новой квартиры. Блогер написала, что воспринимает эту новость как день, когда сбылась одна из ее жизненных мечтаний.

В своем посте она поделилась мыслями о жизненном пути девушки, который начинается в родительском доме, продолжается после замужества и переходит в этап материнства, когда она живет вместе со своими детьми.

«Планы Всевышнего для нас всегда прекрасны. Говорят, что девочка, родившись, живет в доме отца, после замужества — в доме мужа, а став матерью спустя годы — в доме своих детей. Сегодня я сказала: «Альхамдулиллях». До этого дня я верила в маленькую Муборак. Я просила только у Всевышнего и верила в Него», — написала она.

После публикации поста близкие и подписчики Муборак Абдуллаевой поспешили поздравить ее. В комментариях было оставлено множество пожеланий благополучия в новом доме, мира и счастья ее семье.