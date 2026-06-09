Тьерри Анри предупредил «Арсенал» насчет летних трансферов

·6·Спорт
Тьерри Анри предупредил «Арсенал» насчет летних трансферов

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри подчеркнул, что найти правильных игроков для усиления команды, выигравшей Английскую Премьер-лигу, — сложная задача. «Канониры» под руководством Микеля Артеты завоевали чемпионский титул после 22-летнего перерыва, оправдав доверие болельщиков и доказав успех долгосрочного проекта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Анри отметил, что с начала сезона почувствовал изменения в настроении команды и теперь уверен в ее чемпионских амбициях. По его мнению, в коллективе сформирован боевой дух и способность проявлять себя в ключевые моменты. Однако удержаться на вершине может быть сложнее, чем завоевать ее.

Бывший французский нападающий отметил, что летнее трансферное окно станет решающим этапом для клуба. По его словам, выбрать исполнителей, которые выведут команду на новый уровень, не нарушив внутреннюю атмосферу, будет непросто. Особенно недопустимы ошибки в момент, когда все соперники стремятся обыграть чемпиона.

Анри привел в пример трансферную политику таких команд, как «Манчестер Сити». Он предупредил, что поиск футболистов, способных быстро адаптироваться к интенсивности Английской Премьер-лиги и сразу оказать влияние на игру, станет сложным испытанием для Микеля Артеты и руководства клуба.

АрсеналТьерри АнриАнглийская Премьер-лигаТрансферыМикель Артета
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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