Китай обновил 50 своих спутников Беиду

·71·Технологии
Китай обновил 50 своих спутников Беиду

Китай завершил работы по полной модернизации своей глобальной спутниковой навигационной системы Беиду. По информации иксбт.ком, процесс обновления программного обеспечения прямо в космосе был осуществлен без каких-либо сбоев, что наблюдается впервые в истории глобальной навигации. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

По данным Канцелярии по управлению спутниковой навигационной системой Китая, масштабная программа обновлений началась в марте 2026 года. Специалисты применили поэтапный подход, установив новые программные компоненты на отдельные космические аппараты и проверив их стабильность.

Как расширились возможности системы

В результате проведенных технических обновлений ряд важных показателей сети Беиду существенно улучшился. В частности, была повышена эффективность межспутниковой связи и усилена стабильность приема навигационных сигналов в сложных условиях.

Также инженерам удалось повысить способность системы защищаться от различных внешних помех. Это делает Беиду одной из самых передовых и надежных космических навигационных сетей в мире.

Текущие показатели точности

В настоящее время данная орбитальная группировка включает 50 рабочих спутников. Согласно официальным данным, точность определения координат через систему составляет менее 2 метров, а точность глобального позиционирования — менее 10 метров.

При использовании высокоточной службы позиционирования горизонтальная точность составляет менее 30 сантиметров, а вертикальная — менее 60 сантиметров. Также улучшился показатель ПДОП, оценивающий влияние расположения спутников на точность навигации.

В соответствии с долгосрочной стратегией Китая, обновленная Беиду в будущем должна стать основой для умной инфраструктуры, автономного транспорта и технологий промышленной автоматизации. К 2035 году систему планируется превратить в еще более универсальную и интеллектуальную платформу пространственно-временных услуг.

BeidouКитайСпутникНавигацияТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026Сегодня, 10:28В Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungВ Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны SamsungСегодня, 07:58Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Ученые получили твердый углерод для аккумуляторов из выброшенного в атмосферу КО2Сегодня, 07:28Агенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыАгенты искусственного интеллекта сбегают из тестовой средыСегодня, 03:59Компания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовКомпания Алсо, основанная Rivian, начинает поставки своих первых электровелосипедовСегодня, 03:25Новый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияНовый шаг в науке: космические полеты с помощью света прошли испытанияСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно