Китай обновил 50 своих спутников Беиду

Китай завершил работы по полной модернизации своей глобальной спутниковой навигационной системы Беиду. По информации иксбт.ком, процесс обновления программного обеспечения прямо в космосе был осуществлен без каких-либо сбоев, что наблюдается впервые в истории глобальной навигации. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

По данным Канцелярии по управлению спутниковой навигационной системой Китая, масштабная программа обновлений началась в марте 2026 года. Специалисты применили поэтапный подход, установив новые программные компоненты на отдельные космические аппараты и проверив их стабильность.

Как расширились возможности системы

В результате проведенных технических обновлений ряд важных показателей сети Беиду существенно улучшился. В частности, была повышена эффективность межспутниковой связи и усилена стабильность приема навигационных сигналов в сложных условиях.

Также инженерам удалось повысить способность системы защищаться от различных внешних помех. Это делает Беиду одной из самых передовых и надежных космических навигационных сетей в мире.

Текущие показатели точности

В настоящее время данная орбитальная группировка включает 50 рабочих спутников. Согласно официальным данным, точность определения координат через систему составляет менее 2 метров, а точность глобального позиционирования — менее 10 метров.

При использовании высокоточной службы позиционирования горизонтальная точность составляет менее 30 сантиметров, а вертикальная — менее 60 сантиметров. Также улучшился показатель ПДОП, оценивающий влияние расположения спутников на точность навигации.

В соответствии с долгосрочной стратегией Китая, обновленная Беиду в будущем должна стать основой для умной инфраструктуры, автономного транспорта и технологий промышленной автоматизации. К 2035 году систему планируется превратить в еще более универсальную и интеллектуальную платформу пространственно-временных услуг.