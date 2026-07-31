Коул Палмер в шутку пригрозил Моргану Роджерсу судебными приставами за празднование гола

·48·Спорт
Коул Палмер в шутку пригрозил Моргану Роджерсу судебными приставами за празднование гола

Нападающий Челси Коул Палмер в шутку пригрозил своему новому одноклубнику Моргану Роджерсу судебными приставами за использование его фирменного празднования гола. Этот эпизод вызвал большой интерес в футбольном мире, еще больше накалив атмосферу во взаимоотношениях английских футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Морган Роджерс присоединился к Челси из Астон Виллы за рекордную сумму в 117 миллионов фунтов стерлингов. Хотя оба футболиста часто демонстрируют на поле жест «колд» (холодно), символизирующий хладнокровие, Коул Палмер еще в прошлом году официально зарегистрировал этот жест в качестве товарного знака в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании.

Судебная угроза и дружба

В интервью прессе во время предсезонного турнира в Австралии Коул Палмер прокомментировал этот вопрос. По его словам, игроки еще серьезно не обсуждали эту тему, но с юридической точки зрения преимущество явно на стороне Палмера.

«Мы никогда об этом не разговаривали. Он тоже так делает, и я так делаю. Я зарегистрировал это как бренд, так что если он попробует сделать это снова, к нему на порог придут судебные приставы. Да нет, шучу, все равно будем праздновать вместе», — пошутил лидер Челси.

Старые знакомые и новый вызов

Интересно, что Роджерс и Палмер выступали за одну команду на ранних этапах своей профессиональной карьеры. Хотя позже они перешли в разные клубы, судьба снова свела их в лондонском гранде. Палмер проявил себя уже в дебютном сезоне за Челси, записав на свой счет 22 гола и 11 результативных передач.

Хотя технически в профессиональных матчах этот жест впервые использовал Роджерс, тот факт, что Коул юридически запатентовал его, дает ему официальное преимущество. На данный момент Морган Роджерс еще не до конца присоединился к составу Челси из-за отпуска после матчей сборной, однако болельщики с большим нетерпением ждут совместных действий двух звезд на поле.

ЧелсиКоул ПалмерМорган РоджерсАнглийская Премьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов