Коул Палмер в шутку пригрозил Моргану Роджерсу судебными приставами за празднование гола

Нападающий Челси Коул Палмер в шутку пригрозил своему новому одноклубнику Моргану Роджерсу судебными приставами за использование его фирменного празднования гола. Этот эпизод вызвал большой интерес в футбольном мире, еще больше накалив атмосферу во взаимоотношениях английских футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Морган Роджерс присоединился к Челси из Астон Виллы за рекордную сумму в 117 миллионов фунтов стерлингов. Хотя оба футболиста часто демонстрируют на поле жест «колд» (холодно), символизирующий хладнокровие, Коул Палмер еще в прошлом году официально зарегистрировал этот жест в качестве товарного знака в Ведомстве интеллектуальной собственности Великобритании.

Судебная угроза и дружба

В интервью прессе во время предсезонного турнира в Австралии Коул Палмер прокомментировал этот вопрос. По его словам, игроки еще серьезно не обсуждали эту тему, но с юридической точки зрения преимущество явно на стороне Палмера.

«Мы никогда об этом не разговаривали. Он тоже так делает, и я так делаю. Я зарегистрировал это как бренд, так что если он попробует сделать это снова, к нему на порог придут судебные приставы. Да нет, шучу, все равно будем праздновать вместе», — пошутил лидер Челси.

Старые знакомые и новый вызов

Интересно, что Роджерс и Палмер выступали за одну команду на ранних этапах своей профессиональной карьеры. Хотя позже они перешли в разные клубы, судьба снова свела их в лондонском гранде. Палмер проявил себя уже в дебютном сезоне за Челси, записав на свой счет 22 гола и 11 результативных передач.

Хотя технически в профессиональных матчах этот жест впервые использовал Роджерс, тот факт, что Коул юридически запатентовал его, дает ему официальное преимущество. На данный момент Морган Роджерс еще не до конца присоединился к составу Челси из-за отпуска после матчей сборной, однако болельщики с большим нетерпением ждут совместных действий двух звезд на поле.