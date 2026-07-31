Райан Уильямс привлек 10 млн долларов для Эллис AI, предназначенного для менеджеров по частному кредитованию

Известный предприниматель и сооснователь платформы недвижимости Кадре Райан Уильямс объявил, что его проект Эллис AI на базе искусственного интеллекта вышел из режима стелс и привлек 10 млн долларов на начальном этапе финансирования. Как сообщает иксбт.ком, эти средства будут направлены на автоматизацию повседневных рабочих процессов менеджеров по частному кредитованию и упорядочивание их сложной цифровой инфраструктуры. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает .

В раунде финансирования приняли участие такие крупные венчурные фонды, как Фирст Рунд Капитал, 645 Вентурес, Харлем Капитал, Хосла Вентурес, Триве Капитал, Слов Капитал, а также руководитель Ариел Алтернативес Меллоди Хобсон. Новый стартап специализируется на решении проблем с разрозненными рабочими процессами, с которыми сталкиваются специалисты сектора частного кредитования, включая управление документами, таблицами и перепиской, и использует для этого агентов на базе искусственного интеллекта.

Опытный основатель и новая проблема

Основатель проекта Райан Уильямс широко известен тем, что в 2014 году вместе с Джошем и Джаредом Кушнерами основал платформу инвестиций в недвижимость Кадре. За время своей деятельности компания привлекла более 160 млн долларов инвестиций, а на пике своего развития оценивалась в 800 млн долларов. В 2024 году Кадре была продана альтернативной инвестиционной компании Йиелдстрит за нераскрытую сумму.

По словам Уильямса, еще во время работы в своей бывшей компании он заметил, что, несмотря на модернизацию фронтенда частных рынков, лежащая в их основе операционная инфраструктура остается разобщенной. В прошлом году он начал работу над Эллис именно для решения этой проблемы и ставит своей целью объединить все разрозненное программное обеспечение, бухгалтерские данные и документы, используемые фирмами частного кредитования, в единую платформу.

Искусственный интеллект и человеческий фактор

Платформа Эллис задействует агентов искусственного интеллекта для выполнения таких задач, как выявление расхождений в данных, мониторинг портфеля и подготовка отчетов. Ожидается, что система поможет в процессе закрытия фондовых балансов в конце месяца и позволит специалистам избавиться от лишней бумажной волокиты.

Поскольку во многих финансовых фирмах программа Экскел стала основной операционной системой, Эллис не пытается полностью заменить существующие системы. Напротив, она интегрируется с софтом, который компания уже использует. Уильямс подчеркивает, что хотя технология упрощает текущие процессы, важные решения всегда остаются под контролем человека.

Предприниматель отметил, что, несмотря на полностью автономную работу искусственного интеллекта, роль специалистов не исчезнет. По его мнению, цель заключается не в том, чтобы заменить человеческое суждение, а в том, чтобы помочь сотрудникам избавиться от лишнего информационного шума и быстрее принимать обоснованные решения.