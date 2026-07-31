Арсенал достиг соглашения о трансфере Бруно Гимарайнса

Лондонский Арсенал приблизился к заключению сделки по трансферу полузащитника Ньюкасл Юнайтед Бруно Гимарайнса. Как сообщает Л'Экуипе, стороны пришли к общему знаменателю после того, как «канониры» представили новое предложение на сумму 90 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что бразильский футболист уже согласовал условия личного контракта, который рассчитан на долгосрочную перспективу до 2031 года. Он уже месяц выражает желание перебраться на север Лондона, чтобы выступать в Лиге чемпионов под руководством Микеля Артеты.

Поскольку переговорный процесс вступил в серьезную стадию, по информации талкСПОРТ, футболист попросил руководство Ньюкасл Юнайтед отложить поездку на предсезонный сбор в Ла-Мангу. Это в очередной раз подтверждает, что сделка находится на финальной стадии.

Серьезные потери для Ньюкасл Юнайтед

Летнее трансферное окно складывается для Ньюкасл Юнайтед крайне непросто. Из-за непопадания команды в еврокубки Бруно Гимарайнс принял решение принять новый вызов. Бразильский капитан открыто заявил о своем намерении руководству клуба и бывшему тренеру Эдди Хау.

Стоит отметить, что этим летом английский клуб уже продал нескольких своих лидеров. Сандро Тонали перешел в Тоттенхэм, а Энтони Гордон пополнил ряды Барселоны. Кроме того, уход главного тренера Эдди Хау еще больше осложнил ситуацию в клубе.

Финансовые детали и последствия сделки

Сообщается, что Ньюкасл Юнайтед, заранее предвидя такое развитие событий, успел подписать игрока Монако Аладжи Бамбу. В то же время бывший клуб полузащитника Лион внимательно следит за переговорами, так как благодаря 20-процентной доле от перепродажи французский клуб рассчитывает заработать более 8 миллионов евро.

В преддверии нового сезона Ньюкасл Юнайтед сталкивается с серьезными переменами. На фоне резкого сокращения состава клубу необходимо в кратчайшие сроки адаптировать новичков и заново выстроить линию полузащиты.